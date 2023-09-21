Короткометражка «Три добрых дела» за неделю собрала в Челябинске 4,5 миллиона рублей

В формате предсеансового обслуживания перед сеансом крутят «Барби»

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм «Три добрых дела» за неделю с 14 по 20 сентября возглавил топ проката в Челябинске и собрал четыре с половиной миллиона рублей. Российская короткометражка обогнала даже романтический хит «После. Навсегда».



Славу и сборы «Трем добрым делам» обеспечивает трехчасовое предсеансовое обслуживание, под видом которого российские кинотеатры, отключенные от мировой системы проката, показывают голливудские премьеры. С 14 сентября именно таким образом в прокат вышла и «Барби», кассовые сборы которой в России на 20 сентября превысили 120 миллионов рублей (в мировом прокате фильм заработал 1,4 млрд долларов).



Уточним, что упомянутая короткометражка сопровождает не только «Барби», но и другой серый киноимпорт, поэтому приписывать официальные данные по сборам исключительно «Барби» не совсем корректно. Но другой статистики у нас для вас нет.

