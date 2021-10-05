Концерты и шоу в Челябинске не отменяются

Организаторы мероприятий в Челябинске рассказали, как будут поступать со зрителями без QR-кодов после 18 октября

С 18 октября в Челябинской области на концерты, спектакли и другие культурно-массовые мероприятия будут пускать только с прививками от коронавируса. Ограничения распространяются на события, где численность зрителей превысит 100 человек. Журналист Первого областного информационного агентства связался с организаторами и узнал, состоятся ли анонсированные концерты и будут ли возвращать билеты людям, у которых нет QR-кода.



Афиша на вторую половину октября или ноябрь в Челябинске наполнена событиями, как в старые добрые годы. 22 октября в Челябинск приезжает рок-группа «Слот», на следующий день в «Галактике развлечений» концерт «Дельфина», во дворце спорта «Юность» 24 октября организуют ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Ледниковый период», а 25 октября в театре оперы и балета им. Глинки состоится концерт Наташи Королевой.

Но состоятся ли все эти концерты и шоу — пока под вопросом. Об отмене никто пока не говорит. Организаторы в разговоре с журналистом уходили от комментариев, разводили в недоумении руками и подчеркивали, что они заинтересованы в проведении всех гастролей. Ни одно из мероприятий на момент подготовки публикации не отменено.

Мероприятия действительно могут перенести, но не из-за ограничений, а из-за отсутствия спроса на билеты.

«Спрос на продажу билетов может упасть из-за паники, которую подняли СМИ. Возможно, многие люди отложат покупку, так как у них нет прививки, и билеты просто не раскупят. О состоянии продаж будет понятно только за два-три дня до мероприятия. И тогда организатор будет в праве перенести событие на другую дату, если посчитает это необходимым», — считает директор «Городских зрелищных касс» Илья Белов, который привозит в Челябинск Наташу Королеву, антрепризу «Брачная ночь втроем» и ледовое шоу Ильи Авербуха.

Билеты можно вернуть в соответствии с законом «О защите прав потребителей». За 10 дней до мероприятия деньги возвращаются в полном объеме, за пять дней — 50 процентов от стоимости, а за три дня — только 30 процентов. За два дня и в день проведения мероприятия организаторы вправе не возвращать деньги за билеты.

«У нас в Челябинске еще терпимая ситуация: об ограничениях сообщили за две недели. А в Курганской области об этом стало известно всего за три дня до вступления распоряжения в силу. Никто к этому не успел подготовиться», — отметил Илья Белов.

После 18 октября на входе вместе с билетером будет дежурить человек, который проверяет QR-коды. Ограничения не действуют на людей младше 18 лет и тех, кто переболел коронавирусом и имеет QR-код, свидетельствующий об этом.

«Мы надеемся, что билеты на наши концерты покупали люди с активной гражданской позицией и у всех есть прививки. Если же у кого-то их нет — мы будет решать с ними вопрос отдельно. Например, предложим сходить на другие мероприятия позже, когда смягчат ограничения», — рассказывает Илья Белов.

Ситуацию с QR-кодами прокомментировал министр культуры Алексей Бетехтин. Он отметил, что ограничение не распространяется на площадки, где собирается меньше 100 человек, в частности кинотеатры, и подчеркнул, что теперь проще всего посещать мероприятия будет лицам младше 18 лет.