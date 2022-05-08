Концерты группы «ДДТ» в Челябинске и Магнитогорске пройдут в начале 2023 года

Даты уточняются

Концерты группы «ДДТ», которые должны были состояться в Челябинске и Магнитогорске в середине мая, пройдут в начале 2023 года. Об этом 8 мая журналисту ИА «Первое областное» сообщил директор Городских зрелищных касс Илья Белов.

«Концерты перенесены на начало следующего года, новые даты сейчас уточняются»,— сообщил он.

При этом Илья Белов подчеркнул, что все приобретенные ранее билеты будут действительны.

Концерты рок-группы «ДДТ» должны были состояться 13 мая в Челябинске и 15 мая в Магнитогорске. Однако вчера приобрести билеты поклонники не смогли: продажи были заморожены. Юрий Шевчук и его команда пока официально не прокомментировали причины переноса концертов.

Напомним, мероприятия, которые должны были состояться в рамках юбилейного тура, переносили уже несколько раз с 2020 года.