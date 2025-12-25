Концерты Челябинской филармонии появились на музыкальной платформе

Послушать онлайн теперь можно выступления хора, игру органа и классику в исполнении оркестра

Челябинская филармония вышла на новый — онлайн — уровень. Записи артистов и творческих коллективов стали доступны на популярном стриминговом сервисе «Яндекс. Музыка». Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Проект позволяет меломанам получить доступ к архивным записям концертов, а также открыть для себя новых солистов и произведения. В цифровой каталог вошли как шедевры мировой классики, так и работы современных композиторов в исполнении музыкантов филармонии.

Так, уже сейчас доступны плейлисты с импровизацией Владимира Хомякова на органе, «Гимн Добра» в исполнении Олега Аккуратова, музыка Уральского диксиленда Игоря Бурко, записи Камерного хора имени Михальченко, романсы, классика в исполнении пианиста Романа Севостьянова.