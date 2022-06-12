12 июня в Челябинском театре оперы и балета прошел торжественный концерт, посвященный Дню России. Программа называется «Россия начинается с меня!».
В холле гостей встречал оркестр Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. На втором этажа представлена выставка «Мы первые» от мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история», а кроме того, зрители совершили виртуальное путешествие по живописным местам России благодаря VR-шлемам.
В концертной программе, посвященной Дню России, приняли участие лучшие творческие коллективы Челябинской области: детско-юношеский симфонический оркестр, государственный ансамбль танца «Урал», фольклорный ансамбль «Ляйсан», армянский ансамбль народного танца «Аракс», фольклорно-этнографический ансамбль «Гумыр», ансамбль народного танца «Айгуль», театр танцевальных миниатюр «Хайтек» и другие.
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