Концерт в честь Дня России состоялся в Челябинске

Программа называется «Россия начинается с меня!»

12 июня в Челябинском театре оперы и балета прошел торжественный концерт, посвященный Дню России. Программа называется «Россия начинается с меня!».



В холле гостей встречал оркестр Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. На втором этажа представлена выставка «Мы первые» от мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история», а кроме того, зрители совершили виртуальное путешествие по живописным местам России благодаря VR-шлемам.



В концертной программе, посвященной Дню России, приняли участие лучшие творческие коллективы Челябинской области: детско-юношеский симфонический оркестр, государственный ансамбль танца «Урал», фольклорный ансамбль «Ляйсан», армянский ансамбль народного танца «Аракс», фольклорно-этнографический ансамбль «Гумыр», ансамбль народного танца «Айгуль», театр танцевальных миниатюр «Хайтек» и другие.