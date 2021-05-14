Концерт на крыше, модное дефиле и перформанс с художниками — главные события Ночи музеев в Челябинске

Составляем маршрут на 15 мая, но остаемся реалистами: побывать везде невозможно

Исторический музей

Старт: в 12:00

Вход: 100 рублей

Главные события: в 18:00 — квесты, мастер-классы и лекции во всех залах музея, в 20:00 — дефиле исторических костюмов, в 23:00 — музыкальный квартирник на крыше.





В музей можно идти на целый день всей семьей. Сначала развлекать будут малышей.

В 12:00 на летней эстраде кукольники театра им. Вольховского покажут сказку про зайку Буку и клоунов (2+). Историю играют уже, без шуток, сорок лет! Учитывайте погоду, не забывайте панамы, солнцезащитный крем и воду.

13:00 В галерее «Открытый мир» устроят игры и народные забавы для детей и взрослых. Возрастной ценз заявляют от 6 до 9 лет, но за пряник или цветной платок и мамы с папой в шоу включатся, уверены. В музейно-выставочном центре (это со стороны набережной) фотограф Александр Пешехонов (репортажник и преподаватель курса в Фотоакадемии Geo) ждет всех желающих на лекцию по мобильной фотографии. Планируется и небольшой мастер-класс. Фотограф расскажет о сюжетах, небанальных ракурсах и настройках камеры смартфона, о которых многие из вас даже не догадываются.





18:00 К вечеру распахиваются двери абсолютно всех залов, и в каждом — своя программа. В «Сад камней» выйдут экскурсоводы, специалисты-минералоги и историки. В «Музее на крыше» стартуют обзорные лекции о Челябинске, истории города и окрестностей, а еще викторина о самом Историческом музее. В мастерских «Детского музея» закипит работа, а в галерее «Восток-Запад» и зале истории народного быта всех желающих запустят в святая святых — реставрационную мастерскую. Покажут, как очищают металлические предметы, обновляют деревянные и текстильные экспонаты и ухаживают за шерстистым носорогом. Главное, можно будет не только посмотреть, но и поучаствовать в процессе. Плюс квесты, игровые экскурсии, лекции и интерактив — сюрприз.

Рекомендуем взять на входе брошюрку с расписанием Ночи музеев или закачать себе на телефон, вот тут.

20:00 Пожалуй, титульное событие этой ночи в музее — дефиле. Вместе со студией исторического танца «Гаттака» в Историческом музее откроют выставку костюмов конца XIX — начала XX века. Под аутентичную музыку в главном зале музея будут показаны повседневные и праздничные наряды, костюмы для верховой езды, спортивных занятий и выхода в свет. Каждый образ дополнен аутентичными аксессуарами — сумочками, шляпками, бабочками и даже моноклями. Большинство вещей — обычная стилизация, но среди украшений есть настоящие раритеты. И даже старинный велосипед. Про каждый костюм зрителям расскажут целую историю, местами очень даже смешную.

21:00 На летней эстраде выступит кавер-группа «Кафе Улыбка».





23:00 На крыше музея стартует квартирник — первая летняя музыкальная тусовка под открытым небом. Сначала послушаем биты и скрипичные пассы Олеси Красноперовой, потом солиста-аккордеониста Александра Царькова. В полночь на сцену выйдет Артем Станкевич, который невероятно прекрасен в жанре лайв-лупинга. Если не знаете, это такой способ делать музыку из разных закольцованных фрагментов и в режиме реального времени.

Музей искусств

На ул. Труда, 92а

Старт: 12:00

Вход: 200 рублей

Главные события: практический урок «Как рисовать с детьми» в 13:00 и совместное творчество с художником-графиком Любовью Серовой в 16:30.





В зале основных экспозиций — выставка художника-графика Любови Серовой. Карандашами и чернилами она творит настоящую магию, создает глубокие и будто бы объемные рисунки, замечает мельчайшие детали природы и человека. А еще Любовь создает триптихи и очень большие картины. Собственно, на выставке можно будет присоединиться к творчеству и сделать одно большое полотно художника и зрителей. Билеты на творческую сессию нужно покупать отдельно, их осталось всего четыре, по 100 рублей.





Кроме того, на выставке будет вести встречи психолог и семейный терапевт Ирина Шляпникова. Она как раз подскажет, как сделать детское рисование полезным для развития, а еще что делать, если при спонтанных рисунках у вас дичь какая-то выходит. В 18:00 на фоне графических работ Любови Серовой будут играть гитаристы. Концерт классической гитары посвятят педагогу и музыканту Виктору Козлову.

Музей искусств

Зал им. Александрова

Старт: 12:00

Вход: 200 рублей

Главные события: спектакль-перформанс про челябинский метеорит в 16:30 и в 17:30, встреча с режиссером Михаилом Железниковым в 22:00 и «Игроки» Театра современного танца Ольги Пона.





Главным фоном Ночи музеев станет выставка современного художника Александра Данилова. Он создает концептуальные инсталляции, необычные видео и арт-объекты, скетчбуки и самиздатные журналы. Выставки Данилова проходили в столичных музеях современного искусства не только в России, но и в Финляндии и даже США. В Музее искусств Челябинска представят восемь проектов о современности и повседневности, на фоне которых очень уместно развернется история двух других художниц, Шифры Каждан (тут мы слегка не уверены, Шифра на самом деле Яков) и Анастасии Богомоловой.



Анастасия Богомолова

Вместе с Даниловым они в 16:30 и 17:30 устроят «хеппенинг», это такой полуспектакль, полуперформанс, в котором активно участвуют все зрители. Серьезно, вам, может, даже придется какие-то тексты зачитывать. Действие будет посвящено метеориту и его культурной интерпретации. Участие в шоу платное, 100 рублей. Вся информация о спектакле прилетит вам на мобильник, поэтому важно регистрироваться тут.





В 21:00 в галерею приедет режиссер Михаил Железников. Он устроил в Петербурге лабораторию экспериментального кино, придумал фестиваль экспериментальных фильмов Kinodot, и сам неоднократно оказывался в жюри разных престижных киноконкурсов. Сначала Михаил покажет свою выборку лучших короткометражек «Кинодота», а потом будет готов поговорить об экспериментальном кино и современном искусстве.





Завершится Ночь в музее в 23:00 показом Театра современного танца. Артисты в танце расскажут о смертных грехах и том, как эти грехи выглядят в современном мире. Можно думать, можно просто смотреть, отдельного билета на спектакль не требуется.

Мультимедийный парк «Россия — моя история»

Старт: 17:00 офлайн, в 18:00, если онлайн

Вход: бесплатно, но на спектакль регистрация вот тут

Главные события: в 18:00 спектакль мастерской Олега Хапова (это ЧГИК) «Прощай, оружие!», по Хемингуэю, интервью с Борисом Каплуном.





В историческом парке весь вечер будут водить обзорную экскурсию «Рюриковичи». Экспозиция про царей — это не просто картинки и тексты к ним. Некоторые стенды — с дополненной реальностью. В VR-очках можно увидеть много интересного и даже пожать царю руку! В 18:00 в одном из залов актеры студенческой мастерской режиссера Олега Хапова (ЧГИК) сыграют «Военный реквием» — постановку по стихам и роману Хемингуэя, про Первую мировую, военный юмор, боль и любовь. Отметим, что это — премьера спектакля, так что берите цветы артистам.

Параллельно в группе музея «ВКонтакте» будут выложены несколько видео. Посмотрим интервью с Борисом Каплуном, лекцию историка Ирека Атнагулова о нагайбаках и видеоверсию спектакля «Исхак Ахмеров или товарищ Билл» (реж. Олег Иванов).

Молодежный театр

Старт: 16:00

Вход: бесплатно, но обязательно регистрируйтесь

Главные события: пластические мастер-классы для детей (16:00) и взрослых (22:30).





Это не музей, но Молодежный всегда рад устроить полезные тусовки для зрителей. Тем более что на носу здесь премьера мюзикла «Дюймовочка». Поэтому в Ночь музеев будет очередная Лаборатория зрителя. Урок актерского мастерства для подростков (примерно 9—12 лет) проведет режиссер спектакля Виктория Печерникова. Будут игры на коммуникацию и внимание, детскую беспечность и улыбки. Одежда должна быть удобная, а родители — рядом.

Вечер продолжится двумя паблик-токами: о визуальном театре поговорит художник «Дюймовочки» Ксения Кочубей, а о самом Андерсене и его на самом деле страшных сказках рассуждает режиссер. Ближе к ночи взрослых на сцене встретит хореограф Степан Баннов, один из прекрасных танцоров Театра современного танца. Вместе с ним участники попробуют перевоплотиться в крота, мышь, ласточку или саму Дюймовочку. Нам самим любопытно, что из этого выйдет.

Добавим, что в эти выходные в Челябинске будет очень жарко, так что не забывайте про воду, панамы и «санскрин».