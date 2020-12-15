Концерт «Кипелова» в Челябинске под угрозой срыва за два часа до шоу

Прямо сейчас сотрудники полиции и Роспотребнадзора нашли нарушения на площадке.

Сегодня, 15 декабря, в 19:00 во Дворце спорта «Юность» должен состояться концерт «Кипелова». Но прямо сейчас на концертной площадке сотрудники Роспотребнадзора и полиции провели проверку и выяснили, что не хватает рециркуляторов воздуха. А значит, не все карантинные меры при организации концерта соблюдены. Кажется, это конец?

Нет! В рекордные сроки силами организаторов концерта рециркуляторы были найдены и будут установлены до момента, когда в холл дворца начнут пускать зрителей.

Администрация Дворца спорта «Юность» подтвердила «Первому областному», что концерт состоится несмотря ни на что, артисты уже провели саундчек.

Напомним, концерт «Кипелова» с симфоническим оркестром — первое шоу, официально согласованное министерством культуры и мэрией Челябинска за последнее время.