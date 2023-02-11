Концерт Инстасамки в Челябинске перенесли на 2024 год

Ранее отменить мероприятие просили жители города

Накануне стало известно о том, что концерт рэп-исполнительницы Инстасамки, который должен был состояться 26 марта, переносят на следующий год. О причинах переноса организаторы не сообщили. Лишь отметили, что билеты будут действительны.

«К сожалению, мы вынуждены перенести концерты на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны и их не нужно обменивать. Давайте поддержим артистов и организаторов, не будем сдавать билеты, дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу»,— написали организаторы на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Те, кто хочет сдать билеты, могут обратиться в места их покупки.

Напомним, концерт Инстасамки должен был состояться 26 марта в «Галактике развлечений».

Рэп-исполнительница начала свой большой концертный тур по России с февраля. Однако выступления начали массово отменять: шоу не состоялись в Краснодаре, Пятигорске, Курске, Сочи. На этой неделе в социальных сетях все чаще начали появляться посты от жителей Челябинска с просьбами отменить выступления рэперши. По их словам, песни Инстасамки — а девушка поет о деньгах и роскошной жизни на манер популярных западных исполнителей — плохо влияют на детскую психику.