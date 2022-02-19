Концерт группы «Аквариум» в Челябинске отменен

Новую дату выступления поклонникам сообщат позже

В Челябинске отменили концерт группы «Аквариум», который должен был состояться 21 февраля в Конгресс-Холле. Как сообщили организаторы, мероприятие не состоится «по причинам медицинского характера».

«Бывает и так, что обстоятельства сильнее нас. По причинам медицинского характера концерты 19-го февраля в Уфе и 21-го февраля в Челябинске состояться не смогут. Встретимся в другие дни»,— сообщили организаторы.

Точную дату организаторы сообщат позже.

Напомним, Борис Гребенщиков планировал приехать в Челябинск с юбилейным концертом: первое выступление тогда еще питерских студентов состоялось 50 лет назад.