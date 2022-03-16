19 марта в Челябинске должен был состояться концерт рэпера Элджея. Организаторы сообщили, что шоу перенесено на август. Точных дат пока нет.
Это уже второй перенос. Выступление анонсировали на 26 февраля, в день рождения Blablabar. Но артист сам перенес свои выступления в Челябинске и Екатеринбурге на март.
Сейчас билеты на концерт артиста купить невозможно, хотя 16 марта еще в начале дня продажа была открыта. Организаторы сообщают, что билеты будут действительны.
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