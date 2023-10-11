Концерт Димы Билана в Челябинске перенесли

Артист объяснил решение затянувшимся бронхитом

Концерт певца Димы Билана в Челябинске, намеченный на 17 октября, перенесли. Об этом сообщили в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».

«Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся», — говорится в публикации.

Причиной отмены артист назвал затянувшийся бронхит.

«Переезды и перелеты могут усугубить ситуацию. Чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», — поделился Дима Билан.

О новых датах выступлений не сообщается. Также певец отметил, что все концерты, начиная с 30 октября (Омск), остаются в силе.