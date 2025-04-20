Конкурс патриотической песни «Уральская земля» стартовал в Челябинской области

Лозунг фестиваля — «Время Героев!»

В Челябинской области стартовал III открытый фестиваль — конкурс патриотической песни «Уральская земля» для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Как сообщают организаторы, для участников это шанс проявить свой талант и возможность воспеть тех, кто сейчас отстаивает интересы страны в зоне СВО, неустанно трудится на предприятиях и взращивает молодое поколение, прививая главные ценности.

Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: солисты, ансамбли и хоры. В финале ребята выступят очно перед зрителями. А 22 августа, в День Государственного Флага России, в Златоусте состоится гала-концерт, на котором станут известны имена победителей.

«„Уральская земля“ — это большая творческая семья, которая искренне несет свет культуры и искусства в массы, помогая сохранить ценности, внести вклад в развитие и направить талантливую молодежь в процесс созидания прекрасного»,— отметил основатель фестиваля Алексей Ковин.

Фестиваль организован АНО «Уральская земля» и администрацией Златоуста при поддержке правительства Челябинской области, губернатора и регионального Минкульта.