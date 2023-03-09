Конкурс мужских оперных голосов в театре Челябинска закончился ничьей

Батл баритонов и теноров приурочили к 8 Марта



На сцене Театра оперы и балета 8 марта состоялся конкурс «Во славу милых дам». Солисты труппы театра исполняли оперные арии, романсы и хиты эстрады. На сцену вышли две команды — тенора и баритоны. А победу определяли специальным шумомером, который фиксировал уровень громкости аплодисментов. В результате — торжественная ничья.



Артисты театра исполнили известные вокальные номера: «Верни мне музыку» А. Бабаджаняна, гусарскую песню из оперетты «Холопка», каватину Фигаро и «Сердце красавицы», «Тореадор, смелее в бой» и «Смейся, паяц», «Эй, ямщик, гони-ка к „Яру“» и «Очи черные», «Скажите, девушки» и «Ямайка», русские романсы и лучшие песни отечественной и зарубежной эстрады.



Зал разделился: у конкретных артистов сформировались даже группы болельщиков! Команды шли почти вровень, обмениваясь призовыми баллами от номера к номеру. Вечер завершился фантастическим хоровым исполнением и шутками.