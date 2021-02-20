Композитор Леонид Ленер из Бакала написал музыку к новому сериалу НТВ

Спортивная драма «Мастер» стартовала на онлайн-платформе Premier

С кинокомпанией Art Pictures Vision композитор сотрудничает давно и плодотворно: писал музыку для «Ранеток», «Молодежки» и «Года культуры». Специфика сюжета нового сериала требовала драйвовой музыки, часто электронной и гитарной. Давали композитору и необычные задания.

«Нужно было создать музыку с татарским фольклорным уклоном. Пришлось для написания использовать курай и гармошку», — рассказал Первому областному информагентству Леонид Ленер.

Над «Мастером» трудился большой звездный состав. Продюсировали картину Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Владимир Чагин и урожденный челябинец Дмитрий Табарчук — именно он доверил Ленеру работу над сериалом про ралли-рейды.

«С Леонидом мы познакомились случайно, работаем вместе уже лет десять. Он талантливый парень», — поделился Дмитрий Табарчук.

Фото Леонида Ленера — с его личной страницы в соцсетях.