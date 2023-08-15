Компания «Базелевс» снимет продолжение мультика про Мамонтенка

В нем герой отправится из Африки на Север

Кинокомпания «Базелевс» анонсировала продолжение мультика «Мама для Мамонтенка» (1981). В нем Мамонтенок, сын главного героя советского мультика, отправится из Африки на Север, чтобы отыскать настоящую маму своего отца.



Идею мультфильма представили на питчинге мультпроектов от Фонда кино. Студия, основанная Тимуром Бекмамбетовым, запросила на производство 385 млн рублей (общий бюджет составит 550 млн рублей). Мультфильм сделают в 3D, хронометраж составит 90 минут.

Ориентируются создатели на «Ледниковый период» и «В поисках Немо». Режиссер будущего мультфильма — Антон Верещагин. До этого он работал над мультсериалом «Джинглики» (2017), права на который позже купили Netflix, Amazon и Apple.

На озвучивание главных ролей хотят пригласить актеров Евгения Кулика и Сергея Бурунова и телеведущую Регину Тодоренко.

Начать работу над сериалом планируют уже 1 сентября 2023 года. Примерная дата выхода — октябрь 2026 года.