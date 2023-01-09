Комики из «Женского стендапа» дадут концерт в Челябинске

Обе девушки — родом с Южного Урала

12 января в челябинском Центре международной торговли пройдет концерт двух участниц шоу «Женский стендап» на ТНТ Нади Джабраиловой и Сауле Юсуповой. Надя — из Челябинска, Сауле — из Варненского района Челябинской области.



Надя — учитель французского и английского, Сауле — гинеколог. Обе стартовали в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ пять лет назад и за это время забыли свои первые профессии, потому что сделали карьеру комиков. Хотя Сауле в своем блоге пишет, что, возможно, вернется к профессии врача.

За это время Сауле дошутилась об одиночестве девушек с азиатской внешностью и поисках счастья в личной жизни — и вышла замуж. Надя — с точностью до наоборот: шутила о том, как трудно быть замужем, тем более за комиком, и в феврале 2022-го развелась с мужем, одним из авторов «Женского стендапа» Игорем Джабраиловым.

На концерт «Женского стендапа» в Челябинске в 2021 году пришли мамы звездных стендап-комиков из Варны и из Челябинска.



Концерт состоится 12 января в 19:00 в Центре международной торговли. Билеты от 1000 рублей (но таких уже нет).