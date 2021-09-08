Колыбельные и ножи: как в Камерном театре поставят самую «Кровавую свадьбу»

Поговорили с режиссером Ларисой Александровой о первой премьере нового сезона

10 сентября в Камерном театре состоится премьера «Кровавой свадьбы», destino-оперы по пьесе Федерико Гарсии Лорки. В Челябинске испанская трагедия, сюжет для которой Лорка подцепил из газет, развернулась в русское гулянье, свадьбу и похороны одновременно. Destino в переводе — судьба или рок. И рок-опера эта наполнена музыкой, танцами, необычными графическими решениями и даже видеорядом.





Мы приехали в Камерный незадолго до репетиции. На сцене проверяли микрофоны актеров и звук музыкальных инструментов. До прогона минут пятнадцать, и режиссер Лариса Александрова успевает рассказать, как актеры Камерного театра готовились к постановке, кто тут на самом деле главный герой и почему пьеса испанского драматурга для российского зрителя ближе, чем кажется.





— Лариса Александровна, у спектакля необычный жанр, каким он задумывался?

— Это очень насыщенное, мистериальное действие, наполненное информационно, визуально, аудиально. Спектакль достаточно сложный для актеров — они исполняют свои роли, а еще поют, танцуют фламенко, играют на музыкальных инструментах. Труппа Камерного готова к таким подвигам? Они знают, что от меня ждать (смеется), зарядились еще на «Балаганчике» (первый спектакль Ларисы Александровой в Камерном театре. — Прим. ред.). Вся «Кровавая свадьба» пропитана танцами и музыкой. Я бы сказала, что музыка — это особенный герой спектакля.

— Она написана специально для челябинской постановки?

— Да, ее создала гениальнейший композитор Мария Собянина, она живет в Швейцарии, мы с ней работали над несколькими спектаклями. Ей удалось написать музыку, которая сделала происходящее еще ближе к российскому зрителю. Рада, что Мария приедет на премьеру.





— А трагедия испанской деревни будет близкой, понятной челябинцам?

— На самом деле не такие уж мы разные. Если мы послушаем настоящие народные аутентичные песнопения, то поймем, что это все очень близко по энергии, по страданию. И в спектакле у нас будет очень много ниточек-связей между русским и испанским.

— Кроме музыки, чем еще необычен спектакль?

— Мы попробуем самыми разными художественными средствами, ключиками открыть пьесу, которую Лорка написал почти сто лет назад. Чтобы понять, почувствовать, как нам жить в любви. Лично для меня эта история укладывается во фразу «Жизнь очень коротка, это миг, не нужно тратить этот миг на ненависть». Как необычно будет решена сцена… А вот пусть зрители приходят и смотрят сами.





«Кровавая свадьба» — спектакль эпатажный и очень символичный. Актеры сидят на кривых стульях с подпиленными ножками, танцуют как в последний раз, стучат каблуками, носят маски и жилеты из павловопосадских платков, кричат тосты и дерутся. Жгучие танцы, жгучие эмоции, перец на кончике ножа. То они поют что-то звонко национальное, а то по-бабьи совершенно начинают причитать и запевать колыбельную. Где-то за краем ноет колесная лира (это такой музыкальный инструмент вроде шарманки), а на фоне тихонько зарастает чертополохом и ржавчиной горбатый запорожец.





«Жаль только, не знаю, какая у нее была мать»

Этот спектакль женский, признается режиссер. Особенно первое действие. Да и второе. Тут много про душную материнскую любовь и привязанность, про женскую обездоленность и судьбу.

Татьяна Кучурина, исполнительница роли невесты, впервые выходит на репетицию в платье невесты и сетует, что юбки слишком пышные и тяжелые, испанки в таких не танцевали.





— Я падаю, смотрите, платье меня заносит!

— Знаю, работал в таких, — острит в ответ хореограф Андрей Заостровский. — Но с этими юбками ты будто не ходишь, плывешь!





Актеры разыгрывают фрагменты спектакля, танцуют как в деревнях стенка на стенку носились — с уханьем и заливистыми криками. И живут на сцене на всю катушку, когда не стесняясь плакали и смеялись, говорили в лицо и в сердцах плевали в землю, выбивали ковры во дворах и ходили свататься всей улицей. И кажется, что они обнимаются, а на самом деле плачут.





Премьера самого русского испанского спектакля «Кровавая свадьба» намечена на 10 сентября. А дальше — как душа развернется.