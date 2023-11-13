Десятки детских и юношеских коллективов из УрФО приедут в Тюмень на конкурс премии «Весна священная».
Мероприятия проекта «Национальная премия детского и юношеского танца „Весна священная“», которым руководит Илзе Лиепа, состоятся в ДК «Нефтяник», сообщает портал tumentoday. Региональный очный смотр-конкурс танцевальных коллективов пройдет сегодня, 13 ноября, а 14 ноября запланирован гала-спектакль «Русский балет навсегда».
В конкурсном смотре участвуют коллективы из Оренбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Магнитогорска, Челябинска, Тюмени. Мастерство юных танцовщиков оценит жюри под председательством Илзе Лиепы. Кроме того, в рамках конкурса пройдут мастер-классы Ольги Насыровой, Александра Иосифиди, Игоря Пиворовича и Дмитрия Круглого.
Мероприятия проекта «Национальная премия детского и юношеского танца „Весна священная“», которым руководит Илзе Лиепа, состоятся в ДК «Нефтяник», сообщает портал tumentoday. Региональный очный смотр-конкурс танцевальных коллективов пройдет сегодня, 13 ноября, а 14 ноября запланирован гала-спектакль «Русский балет навсегда».
В конкурсном смотре участвуют коллективы из Оренбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Магнитогорска, Челябинска, Тюмени. Мастерство юных танцовщиков оценит жюри под председательством Илзе Лиепы. Кроме того, в рамках конкурса пройдут мастер-классы Ольги Насыровой, Александра Иосифиди, Игоря Пиворовича и Дмитрия Круглого.