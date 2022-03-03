Сервис звонков самому себе в будущее, разработанный командой фаундеров из Челябинска летом 2021 года, не имеет аналогов в мире. Его идея заключается в том, чтобы отправить самому себе голосовое письмо: наговорить текст по телефону и отложить этот звонок на любую дату в будущем: через месяц, через год, через десять лет. За последнюю неделю разработчики отмечают резкий рост количества звонков.
Авторы проекта — создатели сообщества «Челябдизайн» Андрей Брохман и Юрий Пономарев — придумали его шутки ради. Решили, что это забавно, когда в Новый год, например, звонит телефон и человек твоим собственным голосом тебя и поздравляет. Но чем больше погружались в тему, тем отчетливее понимали, что этот звонок имеет гораздо большее психологическое и философское значение, чем представлялось сначала.
«За пять лет работы мы прочитали миллион исследований в области психотерапии и поняли: тема „позвонить самому себе“ не столько прикольная, сколько эмоциональная, душевная и даже драматичная»,
— так объяснял суть проекта один из авторов Андрей Брохман.
За последнюю неделю количество звонков возросло кратно: с пяти до ста в день. Звонят в основном из Москвы (около 30%), из Челябинска (15%), из Петербурга (10%). Два из трех голосовых сообщений оставляют дамы.
«Мы полагаем, что это говорит об общем состоянии неопределенности, когда картинка будущего размывается. Как утверждают клинические психотерапевты, отсутствие ясного представления о том, что будет, — предвестник депрессии. Когда мозг не может нарисовать отчетливую и понятную картинку будущего — это серьезный стресс для человека. Вероятно, поэтому сейчас особенно важно за что-то зацепиться, хоть какой-то образ сформировать в голове и послать это послание себе самому на несколько лет вперед», — комментирует Андрей Брохман.
В связи с тем, как важна сейчас возможность такой психологической практики, авторы проекта приняли решение снизить стоимость услуги в десять раз — до ста рублей за звонок, независимо от срока хранения голосового письма.
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