Количество звонков в будущее за неделю увеличилось в 20 раз

В последние несколько дней сервис фиксирует резкий рост спроса на услугу

«За пять лет работы мы прочитали миллион исследований в области психотерапии и поняли: тема „позвонить самому себе“ не столько прикольная, сколько эмоциональная, душевная и даже драматичная»,

— так объяснял суть проекта один из авторов Андрей Брохман.

«Мы полагаем, что это говорит об общем состоянии неопределенности, когда картинка будущего размывается. Как утверждают клинические психотерапевты, отсутствие ясного представления о том, что будет, — предвестник депрессии. Когда мозг не может нарисовать отчетливую и понятную картинку будущего — это серьезный стресс для человека. Вероятно, поэтому сейчас особенно важно за что-то зацепиться, хоть какой-то образ сформировать в голове и послать это послание себе самому на несколько лет вперед»,

— комментирует Андрей Брохман.