Колесо обозрения открыли в челябинском парке Гагарина

Рассказываем, сколько придется заплатить за билет взрослым и детям

Сегодня, 23 июля, в челябинском парке имени Гагарина открыли для посетителей новое колесо обозрения. Увидеть город с высоты 28 метров можно как из крытых, так и из открытых кабинок. Стоимость билета — 200 рублей, при этом детский билет не предусмотрен, передает журналист ИА «Первое областное».

Один круг аттракцион преодолевает за пять минут — ровно столько и длится один сеанс. Всего на колесе установлено 20 кабинок, в каждой из которых могут сидеть по четыре человека.

Кататься на колесе могут как взрослые, так и дети. Если ребенок ростом до 130 сантиметров будет кататься со взрослым, то приобретается один билет. Если ребенок выше 130 сантиметров — значит, придется покупать два билета. При этом дети с восьми лет могут кататься одни.

Кстати, среди тех, кто купит билет в первую неделю работы аттракциона, разыграют подарки. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сохранить билет после катания и прийти 31 июля в 15:00 к сцене летнего театра, где объявят победителей. Среди подарков — «Яндекс.Станции», сотовые телефоны, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и многое другое.

Колеса обозрения в парке Гагарина не было на протяжении двух лет: в 2020 году прежний аттракцион, которому около 50 лет, перенесли в парк Crazy Land. Монтировать новый начали в июле этого года.