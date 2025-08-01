Кокошник, рубель и сапель: челябинский педагог показал народные музинструменты

Для всех них находилось практическое применение

Сегодня музыка стала для нас обычным делом. Мы ее слушаем везде: в наушниках, пока едем на работу или учебу, дома через колонку или просто с телефона. Любители послушать оркестровые мелодии вживую собираются в концертных залах и филармониях. Но раньше все было иначе. Педагог Южно-Уральского института искусств Владимир Кочеков рассказал и показал корреспонденту ИА «Первое областное», как слушали музыку раньше и какие были духовые и ударные инструменты.

Отметим, что раньше русские народные музыкальные инструменты были полезны в быту. Например, с помощью глиняной свистульки охотились на мелких птиц. Своим звуком они привлекали пернатых, потому что напоминают крик сородичей. И уже тогда свистульки использовали не только как орудие, но и как музыкальный инструмент. В язычестве люди считали, что трелями свистульки можно защитить детей от порчи или вызвать дождь в летнюю погоду.

На птиц охотились и с помощью бересты (да-да, это тоже музыкальный инструмент).

«С помощью бересты охотились на мелких птичек. Охотники отрывали от березы тоненькую пленочку и свистели, имитируя птичьи голоса», — рассказал Владимир Кочеков.

Кстати, сыграть на таком музыкальном инструменте можно в любой момент: для этого надо взять обычный целлофан. Он отлично заменяет березовую пленку и звучит точь-в точь.

Необычные музыкальные инструменты были и у пастухов. На Южном Урале такое приспособление называется «сопель». В других регионах она известно как «пыжатка», потому что игровое отверстие напоминает пыж, который вылетает из дула ружья. С помощью сопели пастухи полностью управляли стадом, направляя его туда, куда им надо было.

У детей тоже были свои музыкальные инструменты. Шаркунок использовался в быту как обычная погремушка. Его традиционно дарили на рождение ребенка, а состоит он из деревянных брусков. У Владимира Федоровича есть тот же шаркунок, но размером побольше, чем он должен быть изначально.

Кокошник — не только женский головной убор, но и ударный инструмент.

«Кокошник — это орудие древних полицейских, то есть сторожей. Они ходили по улицам и стучали, отпугивая разбойников», — продолжил педагог.

Владимир Федорович убежден, что русские народные инструменты — это часть национальной культуры, которая никогда не потеряет свою актуальность.

«Инструменты прекрасно вписываются и в классическую музыку, в эстраду, в джаз и в рок-музыку», — подытожил Владимир Кочеков.

По словам педагога, сочетание народных инструментов с современными придает музыке особое звучание.

Автор: Елизавета Михно