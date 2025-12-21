Когда в Челябинске откроется ледовый городок на площади Революции

В этом году его посвятят юбилею города

Ледовый городок в центре Челябинска заработает в понедельник, 29 декабря. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Открытие ледового городка на площади Революции запланировано 29 декабря»,— уточнили в мэрии.

В этом году темой городка будет 290-летие Челябинска — ее выбрали сами горожане. Площадь украсят ледяные скульптуры театра драмы, Государственного исторического музея Южного Урала, железнодорожного вокзала и других зданий и достопримечательностей города.

К строительству приступили 5 декабря. Работы не останавливаются ни на день.

Напомним, в конце декабря на площади Революции также откроется Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ. Юные челябинцы смогут познакомиться с главным волшебником страны и даже получить от него подарок, спев песню или рассказав стихотворение. Кроме того, около Дома будет размещена фотозона.