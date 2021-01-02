«Мой папа — Дед Мороз»
Молодежный театр, 14:00, 6+
Билеты: 250—350 рублей
Спектакль — научный эксперимент, потому что он о мальчике, чей папа-ученый был очень занят работой. Под Новый год мальчик пожелал, чтобы папа на какое-то время позабыл о своем научном труде и просто был рядом. Тогда на пороге дома появляется снеговик, который ну очень любит соленые огурцы, и начинается научно-театральная магия.
Все интересные события каникул для детей — в нашей ПОЛНОЙ АФИШЕ.
А вот ЗДЕСЬ — афиша для взрослых.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом