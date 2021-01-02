Когда «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном театре и еще 29 событий на январские каникулы

Что делать, когда папа вдруг стал новогодним волшебником, и что делать в январские каникулы — в нашей подробной афише

«Мой папа — Дед Мороз»

Молодежный театр, 14:00, 6+

Билеты: 250—350 рублей



Спектакль — научный эксперимент, потому что он о мальчике, чей папа-ученый был очень занят работой. Под Новый год мальчик пожелал, чтобы папа на какое-то время позабыл о своем научном труде и просто был рядом. Тогда на пороге дома появляется снеговик, который ну очень любит соленые огурцы, и начинается научно-театральная магия.



Все интересные события каникул для детей — в нашей



А вот

Спектакль — научный эксперимент, потому что он о мальчике, чей папа-ученый был очень занят работой. Под Новый год мальчик пожелал, чтобы папа на какое-то время позабыл о своем научном труде и просто был рядом. Тогда на пороге дома появляется снеговик, который ну очень любит соленые огурцы, и начинается научно-театральная магия.Все интересные события каникул для детей — в нашей ПОЛНОЙ АФИШЕ А вот ЗДЕСЬ — афиша для взрослых.