«Мой папа — Дед Мороз»
Молодежный театр, 14:00, 6+
Билеты: 250—350 рублей

Спектакль — научный эксперимент, потому что он о мальчике, чей папа-ученый был очень занят работой. Под Новый год мальчик пожелал, чтобы папа на какое-то время позабыл о своем научном труде и просто был рядом. Тогда на пороге дома появляется снеговик, который ну очень любит соленые огурцы, и начинается научно-театральная магия.

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