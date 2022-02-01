Ко Дню всех влюбленных челябинский мультимедийный музей подготовит тематическую экскурсию

Посетителям расскажут истории любви русских царей

В историческом парке «Россия — моя история» готовят экскурсию «За любовь и Отечество: семейные предания династии Романовых». Экскурсия приурочена ко Дню всех влюбленных и посвящена историям любви русских царей.



Личные привязанности представителей царской семьи влияли на все государство. С помощью браков между детьми налаживали международные отношения, а антипатия могла привести к конфликтам между странами. Экскурсия сформирована на основе исторических документов — писем и дневников. Ведущие расскажут историю Петра I, Николая II и других глав государства, а также объяснят, как выражали любовь и признательность в царской семье.

В конце предлагают смастерить открытку в стиле императорской эпохи.

Экскурсию планируют проводить на базе экспозиции «Романовы» с 7 по 15 февраля. Программа предназначена для старшеклассников, студентов и свободных посетителей.