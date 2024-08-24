Ко дню рождения Челябинска разработали новый бренд с уникальной надписью

Рукописное название города визуально перетекает в девиз «Улыбнись»

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К 288-летию Челябинска разработали новый бренд, в основу которого вошли главные символы города. Особенностью дизайн-концепции стали шрифт и рукописная надпись «Челябинск», визуально перетекающая в девиз «Улыбнись». Участие в создании шрифта и надписи приняли сотни горожан, сообщили в пресс-службе управления архитектуры Челябинска.

«Вопросы городского бренда и туристической привлекательности уже не первый год тревожат умы горожан. Какие мы? Как нам нужно себя показывать? Дизайн-концепция оформления к 288-летию Челябинска стала одним из ответов на эти вопросы»,— рассказали в городском управлении архитектуры.

В основу дизайна вошли верблюд, метеорит, главный корпус ЮУрГУ, памятник Игорю Курчатову, заводы, хоккейные клюшки и многое другое. Также созданы особенный шрифт и рукописная надпись «Челябинск». Их получили следующим образом: сотни горожан написали название родного города от руки, а нейросеть соединила их и создала шрифт и надпись. Позже их доработали дизайнеры.

В ближайшем будущем новое оформление разместят на баннерах и флагах.

День рождения Челябинска отметят с размахом. Всего в афише около полусотни мероприятий.