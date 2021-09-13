Ко Дню города в Челябинском историческом музее открылась выставка акварели

Михаил Воронов-Кушаковский представил картины, посвященные юбилею города

В понедельник, 13 сентября, в Государственном историческом музее Южного Урала начала работу персональная выставка современного челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского. Коллекция акварельных пейзажей объединена под названием «Челябинск. 1736–2021 гг.» и посвящена юбилею города.

На выставке Михаил представил 23 графические работы. В своем творчестве он придерживается принципов реализма. Чтобы наиболее достоверно передать подробности, художник несколько раз фотографирует локацию, меняя на фоне время суток, погодные условия, а порою и время года, а после делает наброски по фотографиям. По словам Михаила, на создание одного лишь эскиза уходит до полутора месяцев. Для написания исторического полотна, посвященного заложению крепости на реке Миасс, художник даже приглашал реконструкторов и покупал костюмы.

«Серия этих работ имеет для меня особое значение. Период творчества в Челябинске стал поворотным для меня. Я долгое время жил и творил в других городах: Тюмени, Ханты-Мансийске, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, однако ничто не вдохновляет меня так, как родной город. Хочу продолжить серию исторических работ, связанных с великими событиями и знаменитыми людьми области»,

— рассказал художник.

Михаил отметил, что большую часть картин планирует подарить городу.













Открытие выставки посетила общественный деятель, первая леди Челябинской области Ирина Текслер. Она поздравила художника с успешной организацией второй персональной выставки в этом году и отметила, что презентованные работы — лучший подарок к юбилею города.



«Я расцениваю это как своеобразное признание в любви к своему городу со стороны Михаила. Сейчас мы наблюдаем у жителей всплеск интереса к истории Челябинска. Наши художники чувствуют пульс, идут в ногу с этим интересом. Они творят, пристально вглядываясь в великое прошлое, и художественным языком рассказывают нам о нашей же истории», — подчеркнула Ирина Текслер.



До 19 сентября выставка «Челябинск. 1736–2021 гг.» будет располагаться в Музейно-выставочном центре, затем она переедет в фойе западной башни, где дополнит экспозицию «Челябинск. Город-мечта», где останется до закрытия последней — до 10 октября.