Книжная ярмарка и #Рыжийфест в Челябинске: современные писатели, книжные новинки и площадка для дискуссий

С 24 по 26 сентября в Челябинске состоится крупнейший на Урале книжный форум — Южноуральская книжная ярмарка и #Рыжийфест

В программе самого интеллектуального мероприятия ближайших выходных заявлено более 60 событий (мы отобрали 12 самых, на наш взгляд, интересных). К нам приезжают писатели, издатели, переводчики, литературоведы, преподаватели, блогеры из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы. Мы расспросили члена оргкомитета фестиваля, заведующего Центром культурно-просветительских программ Челябинской научной библиотеки Рифата Абдрашитова о главных событиях книжного форума.





— Рифат, молодое поколение почти не читает книг. Вы как преподаватель что скажете о такой тенденции?



— Не читают, это правда. Книги, бесспорно, читают меньше, но объем информации, которую прокачивает мозг, заставляя думать, воображать, возрос за последние годы существенно.

— Но эта информация качественно отличается от художественной литературы.

— Конечно.

— Это необратимая тенденция? Или временная реакция на информационный шум?



— На этот вопрос нет очевидного ответа. Эксперты, которых мы ждем, я надеюсь, дадут нам верную картину, мы будем обсуждать эти темы. Мое мнение: читать будут меньше, это факт. Но то обогащение, которое брали из книг, мы получим из других источников.

— Например?



— Например, классическую романную литературу уже заменяют сериалы и дают нам то же самое.

— Вот сейчас все писатели на вас обиделись.



— Я понимаю. И тем не менее. Появление, скажем, романа «Война и мир» сложно предсказать, но выход глобального сериала, который дал бы такую же почву для раздумий и масштаб, — вполне. Качественные сериалы со сложной драматургией и долгоиграющей историей в молодой аудитории очень популярны.

А вот что касается нон-фикшн, тут как раз все наоборот. В мире остро недостает экспертности, в огромном потоке информации нам сложно расставить приоритеты. Поэтому хорошо, что есть эксперты и эти эксперты пишут книги, которые с определенными допусками все равно дают системность.





— Поэтому нон-фикшн — пожалуй, самый популярный формат.

— Конечно. Поэтому и лектории становятся популярным форматом интеллектуального и развлекательного досуга — этот тренд отмечают и в мире, и в России.

— И Челябинск тому пример: клуб «Читалка» — прекрасный живой проект, ему четыре года, по-моему.



— Да, и его основатель Агния Вязовская будет у нас вести мастер-класс «Как открыть читательский клуб и не закрыть его через месяц».

— Рифат, в афише Книжной ярмарки и #Рыжегофеста заявлено несколько десятков содержательных и познавательных событий. Назовите ваш личный топ-три.

— Я назову три лекции. Первая посвящена детскому книгоизданию, ее ведет Елена Яковлева, издатель, переводчик, курирующая в издательстве «АСТ» направление детской и подростковой литературы.



Вторая лекция Марии Скаф, она преподаватель Школы дизайна Высшей школы экономики, куратор направления «Иллюстрация и комикс» и исследователь визуальных нарративов — о комиксах и их развитии в России.



Третья посвящена современной фантастике. Читать ее к нам приезжает петербуржец Василий Владимирский, автор невероятно увлекательного телеграм-канала о современной фантастике и устроитель всевозможных конкурсов и ассамблей, привлекающих фантастов со всего мира.

Я хочу особо отметить, что лекции на ярмарке и #Рыжемфесте читают эксперты: исследователи, действующие издатели, кураторы проектов, которые находятся внутри процесса. Этим наш форум и интересен: к нам едут не только писатели и не только издатели.

#Рыжийфест-2020 проходил в условиях серьезных ограничений и все равно собрал 2000 гостей



— И приличное количество издательств, кстати, у вас представлено: и «Эксмо/АСТ» среди них, и «Новый Акрополь», и «Край РА»...

— К сожалению, не все получилось из задуманного. Ряд издательств предпочли нам Московскую международную выставку-ярмарку, которая традиционно проходит в начале сентября, но в этом году неожиданно переехала на наши даты. Нас это не подкосило, количество издательств не меньше, чем в прошлом году, появились новички, которых мы ждали. Например, детское издательство «Настя и Никита», «Дело» (РАНХиГС), «Кучково поле», «Бомбора» — крупнейший производитель нон-фикшн.



В результате у нас получилась неплохая линейка исторических книг и прикладного нон-фикшн. И авторы приедут, разумеется — эксперты в своих областях, которые аккумулируют свой опыт и рассказывают о сложном популярным языком. К примеру, Анна Быкова, автор философии ленивой мамы. Алексей Паевский и Анна Хоружая представят только что изданные книги «Это чума» и «Смерть замечательных людей». Яна Хлюстова привезет книжку, посвященную Шнобелевской премии. Все эти мероприятия на нашей площадке проводит фестиваль науки «Кстати».

Я не говорю уже о наших звездных гостях: Денис Драгунский, Алексей Сальников, Виктор Сонькин, Яна Вагнер, Дмитрий Захаров, Яна Летт — все они проведут ряд творческих встреч и мастер-классов.

— Происходящее на главной площадке будет транслироваться на сайте рыжийфест.рф?



— Да, это полезный опыт прошлого года. А кроме того, писатели отправятся в тур по городам области: Озерск, Сатка, Миасс — и еще заедут в Новосинеглазово.





— Все события трех дней — принципиально бесплатны?



— Да, принципиально. В отличие от подобных форумов в Москве или в Красноярске, в Челябинске не платят ни за участие, ни за вход. Мы проводим мероприятие при поддержке регионального министерства культуры и президентского гранта.

— Верно ли утверждать, что Южноуральская книжная ярмарка — крупнейшее литературное событие на Урале?



— Вполне и без тени лукавства. В Екатеринбурге подобные ярмарки, фестивали носят более локальный характер. В Челябинске — проект федерального уровня. Примерно семьдесят процентов участников — гости из Москвы, Петербурга, Петрозаводска, Уфы, Екатеринбурга, Казани. Кстати, татарское книжное издательство едет впервые.

— На ярмарке будет возможность купить книги дешевле?



— Да, процентов на 10—20 дешевле, чем в магазинах. Это во-первых, а во-вторых, издательства привезут новинки, еще теплые, которых нет ни на прилавках, ни даже в интернет-магазинах.

Литературный критик Галина Юзефович была одним из самых востребованных спикеров на Южноуральской книжной ярмарке в 2020 году

— Почему и кем выбрана главная тема — «Открытые коммуникации»? Как это связано с книжной ярмаркой?



— Мы считаем, что такому крупному событию обязательно нужны магистральные темы и смыслы. В 2019 году мы заявили тему «Эпоха Pоst Digital» — эпоха усталости от цифровизации.

— Рановато вы что-то объявили эту эпоху.



— Именно так! На эту тему даже ничего не гуглилось в то время, мы немного предвосхитили повестку. В этом году мы выбрали «Открытые коммуникации». Не только потому, что мы хотим привлечь внимание к теме переводов — а в Челябинске есть переводчики с польского, чешского, японского, кроме основных языков. Мы решили тему взять более глобально: открытые коммуникации — это умение быть понятым.

— Почему сейчас это важно, на ваш взгляд?



— Есть ощущение, что наша страна отгораживается и закрывается от всего мира, даже от близких соседей. Именно сейчас очень важно уметь внятно объяснять свои поступки, иначе вечно будешь в позиции обиженного.





— Речь, мне кажется, не только о границах между государствами, но и между сообществами тоже. Каждый делает свой мир максимально уютным теплым кругом, куда не допускаются чужие, и люди говорят на одном языке. Разве это не чудесно? Не надо тратить силы на спор.



— Это правда. Мы самоизолируемся, и соцсети помогают нам настройками и алгоритмами. Но атомизация вредна, она очень обедняет и тормозит развитие.

— Но это тренд, его нельзя отменить.



— Конечно, но об этом надо говорить и спорить. Даже в семье людям разных поколений трудно друг друга понять, потому что у них разных культурный код, разный опыт, три разные матрицы. Нам всем нужны мосты дружбы. Наша Южноуральская книжная ярмарка — за общение, взаимопонимание и любовь.