Книжная ярмарка и #Рыжийфест в Челябинске: как писатели искали читателей

В Челябинске прошел крупнейший на Урале трехдневный книжный форум

Журналисты Первого областного информационного агентства два дня провели на Южноуральской книжной ярмарке и #рыжемфесте, посетили больше десятка встреч, мастер-классов и дискуссий, поговорили с участниками событий и делятся своими впечатлениями.

Работайте голосом

— Итак, найдите самую нижнюю точку, на которой можете говорить. Для этого скажите «Мыыыы» и на выдохе уходите вниз. До баса. Нашли точку? Вот на ней говорите: «Однажды в далеком царстве-государстве...

На сцене зала «Таганай» работает голосовой тренер Алексей Урбанович. Он рассказывает, как усыпить ребенка сказкой. Мастер-класс проводят для литературного форума #Рыжийфест. Слушателей на лекции немного — от силы десять человек, возможно, потому что его поставили на пол-одиннадцатого утра в субботу. Те немногие, кто дошел, усвоили главные приемы: говорить низким тоном, чуть растягивая слова, соединяя между собой. Высокий голос, наоборот, возбуждает ребенка.

— Только не используйте все приемы сразу, вводите их постепенно, чтобы сначала усыпить бдительность. Если ребенок поймет, что вы специально его усыпляете, не заснет из упрямства, — объясняет голосовой тренер и имиджмейкер Алексей Урбанович.

Дегустация книг

В углу на столиках выложили книги от Челябинской универсальной научной библиотеки. И это не старые советские тома, а современные издания: история K-POP, руководство по созданию мультфильмов от Pixar и альбом самых ярких муралов.

— Вы книги продаете?

— Нет, только показываем.

— Красивое.. — шутим мы.

Книги действительно выставлены не для продажи, а для демонстрации новинок фонда.Их можно полистать, почитать — продегустировать. К каждой книге зачем-то прикреплен QR-код, распечатанный на бумажке.

«Эти QR-коды ведут на электронные версии книг на «ЛитРес». У нас соглашение с «ЛитРесом» — те, кто регистрируется в нашей библиотеке, может получить там аккаунт и читать книги онлайн бесплатно»,— объясняют сотрудники публички.

Здесь же, среди библиотекарей, крутился робот Макс — новое приобретение модельной библиотеки имени Горького, который знакомится с народом и веселит всех, определяя по физиономии возраст, семейное положение, оценки в школе и предсказывая будущее.

Подростковые писатели — банда растлителей

В это время в зале FreeDa идет обсуждение «Острые вопросы подростковой литературы». Среди спикеров — авторы книг для подростков Яна Летт, Мария Ботева, Алёна Алексина, а также издатель Елена Яковлева, переводчик Павел Шишин и художник Мария Скаф.

Себя спикеры называют в шутку «бандой растлителей подростков». Это связано ограничениями последних лет для литературы Young Adult в России. В числе таких ограничений — запрет на использование слова «секс», обход темы полового влечения, темы нетрадиционных отношений, наркотиков, сигарет и конечно подросткового суицида. Уже неоднократно рейтинг книг после их экспертизы повышали с 12+ или 16+ до 18+. Из-за ограничений детям нельзя купить не соответствующую книгу в магазинах, словно речь не о литературе, а об алкоголе.

«Доходит до смешного. Уже шутливая фраза героя „Пойду, удавлюсь“ вызывает вопросы. Мне доводилось переводить зарубежную книгу, где у главного героя два папы. Предлагали сделать одного из пап женщиной, но я отмела эту версию. Поэтому приходится выкручиваться, аккуратно обходить эту тему в переводе и не акцентировать на ней внимания. Но двух пап уже никуда не деть, автор зарубежный», — рассказывает издатель Елена Яковлева.

Елена Яковлева — российский писатель и издатель

Писатели считают современные возрастные ограничения излишними. По их мнению, у детей возникают проблемы не из-за книг, а из-за отношений с родителями и нехватки поддержки с их стороны. Хотя родители считают иначе и часто пишут жалобы в издательства.

«Книги для ребенка — это безопасная площадка для опыта. Мозгу, по сути, без разницы, что переживать: прыжок с парашюта в реальности или прыжок, хорошо описанный в книге. Так же с наркотиками, курением и сексом. Я не верю, что человек прочитает книгу с курящим героем и тоже начнет курить. Не так это работает. Он закурит и без книги, если захочет», — размышляет Алена Алексина.

Слово дали маленькой сухонькой женщине в очках.

«Здравствуйте. Я глава челябинской банды растлителей — директор Централизованной системы детских библиотек Челябинска Елена Разборова. На нас эта проблема с возрастными рейтингами тоже отразилась. Например, купленная в библиотеки книга Мари-Од-Мюрай «О, бой» после исследования Роспотребнадзора стоит у меня в кабинете. Хотя это хорошая подростковая проза, выдавать её детям сейчас нельзя. У неё рейтинг 18+. В целом все не так уж плохо — признать книгу недетской можно только в результате экспертизы. Но беда в том, что эту экспертизу проводят пенсионеры из судебной системы, которые занимаются судебной криминалистикой. Нужно попробовать поднять вопрос, кто реально должен проводить эту экспертизу», — считает Елена Разборова.

На фото художник Мария Скаф. Девушка пришла на обсуждение с мягкой игрушкой

Книга или фильм?

Провокационное название лекции сначала интригует: «Книга (не) лучше? Нелегкий разговор об экранизациях». Но, похоже, заинтриговало оно немногих. Сначала мы сидели вдвоем, в процессе зрителей стало чуть больше, но не больше 15 человек. Вел лекцию драматург Алексей Еньшин, автор пьесы «Родительский день», по которой в сентябре на «Кинотавре» состоялась премьера фильма «День мёртвых».

Речь зашла, в первую очередь, о том, что в кино не сработает так, как в книге. Например, запах сырой штукатурки, напоминающий о болезненном разводе с женой, в двухчасовом кино органично передать сложнее, чем в книге с парой сотен страниц. И вещи вроде дельные, и наглядно разобрали, почему отличается фильм от книги, даже с примерами. Но... это все было очевидно.

Экранизации существуют почти столько же, сколько существует кинематограф. И понятно, что кино и литература по-разному подают информацию. Возможно, расчет был на горячее обсуждение темы, но прозвучала лишь пара вопросов, которые не вызывали дискуссию.

Здесь же выявился небольшой недостаток открытой площадки. Лекция шла в главном зале, неподалеку дети активно и громко возились с роботами из конструктора, что иногда сбивало не только зрителей, но и ведущего.

Литературные эксгибиционисты

В зале «Аркаим» — собственно, книжная ярмарка. В Челябинск съехались представители издательств со всей страны. Продавцы выложили на стенды комиксы, детские книжки, подростковую фантастику и локальные издания, в том числе краеведческие. К столикам с книгами подходят девушки в очках и с крашеными волосами, мамы с детьми и пожилые люди в потрепанных пальто и плащах.

Особенный интерес у посетителей вызывает стенд магазина «Утопия» — это новая челябинская книжная лавка. За прилавком сидит владелец магазина Илья Пронченко. На нем сегодня олимпийка Abibas и золотая цепь.

«Знаете, среди посетителей книжных ярмарках бывают «литературные эксгибиционисты». Они сегодня часто к нашей стойке подходят», — рассуждает Илья.

«Литературными эксгибиционистами» продавец называет писателей, которые приносит на ярмарку свои книги, изданные на личные средства. Им не дали места у стенда, и они презентуют свои книги всем подряд.

«Один, например, принес свою книгу по «глубинному краеведению». Подошел, внимательно послушал про наш магазин и заявил:"Друзья, нужно ведь и про историю родного края книги продавать" и начал о своей книге рассказывать. И показывать — она у него в пакете лежала. Кажется, интерпретация истории клада, спрятанного на озере Инышко. Мы объясняем, что нашей аудитории это неинтересно. И тут он достает козырь из рукава: «Тут есть глава про ведро пива!», но и это нас не впечатляет», — разводит руками Илья.

Ted-talk «Как я попал в кино»

Лекции в формате TED — выступления, где эксперт в какой-то области говорит о некой проблеме, исходя из личного и исследовательского опыта: живо, просто и смешно.

Попытка же ввести формат ted на фесте была не очень удачной. Заявлено шесть спикеров: автор исторических детективов Иван Любенко, автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, драматург Алексей Еньшин, создатель романа «Вонгозеро», по которому позже снят сериал «Эпидемия», Яна Вагнер, автор средневековых романов Алёна Алексина и детская писательница Мария Ботева. Все они поочередно, за семь минут, рассказали о том, как они все-таки попали в кино, как им повезло (или не очень повезло) поработать с экранизацией своих произведений.

Мы прослушали набор забавных историй о писателях, поэтому сказать, что это в прямом смысле Ted Talk нельзя: там сценическая речь и личная история — искусный способ подачи новой темы. А здесь писатели просто рассказали, как им однажды позвонили и предложили снять фильм. Потом годами ждали новостей и получали гонорар (неплохой) за права на книгу.

Звезды ярмарки

Программа #Рыжегофеста — очень плотная. Одновременно в трех залах Центра международной торговли идут встречи с писателями, переводчиками и издателями. Правда, каждое мероприятие собирает не больше 10-20 человек, и диалог писатель-читатели как-то не налаживается. В основном, вопросы писателям озвучивают модераторы, хотя на каждом обсуждении за лучший дарят книги, пиццу или что-то еще.

Больше всего зрителей собрал Денис Драгунский: и дети на встречу с ним пришли начитанные, и взрослые дамочки улыбались застенчиво, пока писатель читал свои рассказы. Именно авторское чтение вслух занято основное время творческой встречи со взрослыми, времени на вопросы почти не осталось.

Были активные и вдумчивые читатели у Алексея Сальникова, у Яны Вагнер (с этими писателями, как и с Денисом Драгунским мы готовим интервью), но, пожалуй, и все.

Писательницы Яна Летт (книга «Отсутствие Анны» известна больше остальных), Евгения Некрасова, Яна Жемойтелите, Анна Быкова собрали по десятку преданных читателей.

Писатели-продавцы

На ярмарке ситуация другая. Люди прибывают и уходят волнами — раз, и в зале между рядами бегает сотня человек. А в следующую минуту помещение пустеет. В такие моменты продавцы достают бутерброды, прячутся в смартфоны или за книжки.

У стойки Челябинского отделения Союза писателей посетители почти не задерживаются. За столом сидит два продавца с длинными седыми бородами. В одном из сидящих я узнаю председателя союза писателей области Олега Павлова.

— Как идут продажи? — аккуратно спрашиваю я.

— Отлично! — мрачно отвечает мне Олег Павлов. К стенду до меня никто не подходил уже минут 15.

— Давайте я вам лучше погадаю! — внезапно предлагает его сосед.

Мужчина берет в руки книгу с прилавка и просит назвать меня номер страницы и строчку. Я называю.

— Отряд вас не подведет, — торжественно читает он.

На книге значится имя «Лев Львов».

— Это ваша книга?

— Да, моя. Вот читайте ещё мои стихи из сборника «Счастливый билетик». Или хотите газету Челябинского отделения союза писателей взять? Бесплатно.

Борис Рыжий и его переводчики

Круглым столом-телемостом «Приобретут всеевропейский лоск: Борис Рыжий и его стихи в восприятии зарубежных переводчиков и кинематографистов» руководил поэт Олег Дозморов из Лондона. Заходить в конференц-зал сначала было страшно: сидят серьезные люди в костюмах и чего-то ждут. Появилось ощущение, будто ты попал вообще не туда, и надо было для приличия надеть туфли, а вместо растянутой кофты — рубашку. Ощущение, что ты немного «не там» не пропало и в процессе: переводчики и литераторы обсуждали тонкие проблемы переложения русской поэзии на другие языки, обычному читателю воспринимать такое литературоведение сложновато.

Послевкусие

Несмотря на яркую программу, посетителей явно мало. Это отмечают как издательства, которым не хватало покупателей, так и модераторы встреч с писателями. Впрочем, это проблема не должна стать поводом отказаться от проведения традиционной Южноуральской книжной ярмарки.

«Да, издательствам, конечно, хотелось больше покупателей. Постараемся в этом направлении активнее поработать через год. Но все отметили хорошую организацию, интересную программу, целевую аудиторию. Практически каждый посетитель что-то купил. И каждый так или иначе сказал: увидимся в следующем году», — так прокомментировал один из организаторов #Рыжегофеста и Южноуральской книжной ярмарки Рифат Абдрашитов.

Мы сами бродили по ярмарке и купили на троих семь книг. Особо внимательно изучили предложения молодого челябинского книжного магазина «Утопия». Обнаружили стенд с комиксами, обзавелись красивыми графическими романами.

От событий осталось ощущение недосказанности: как будто начали говорить и не развернули, не закончили, не дотянули. С другой стороны, тема фестиваля «Открытые коммуникации», может, поэтому и обсуждения сделали с открытым финалом?

Челябинску стоит еще побороться за титул книжной столицы Урала, но амбициозная заявка уже сделана.

Текст: Ирина Агафонова, Евгений Рыженьков