Классика за 200: как послушать лучших европейских музыкантов и не разориться

На Урале состоялся самый дружелюбный фестиваль классической музыки «Безумные дни»

В уик-энд со 2 по 4 июля в Екатеринбурге прошел фестиваль «Безумные дни». Семь площадок, сто коротких концертов, пятьсот музыкантов и всего двести рублей за билет — звучит, как безумие.

Широко известный в Европе музыкальный фестиваль «Безумные дни» (La Folle Journee) проводят в французском Нанте. Так получилось, что Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга принимал участие в одном из шоу фестиваля, очень приглянулся продюсеру проекта, Рене Мартену и тот дал добро на российскую версию. Несколько лет подряд в Екатеринбург съезжаются музыканты со всего мира, чтобы познакомить слушателя с классической музыкой.





После пандемийного перерыва в 2020 фестиваль возвращается под девизом «Неслучайные встречи». Ведь должны уже случиться эти давно запланированные концерты, этюды и музыкальные юморески. Удивительно, но только российскому фестивалю (а La Folle Journee проходит еще в Японии и Польше) в этом году удалось сохранить рекордное количество концертов. И продать почти все билеты!

В программе фестиваля есть совершенно безумные и от того прекрасные встречи классических музыкантов и исполнителей этнических напевов. Камерный оркестр России под руководством Алексея Уткина и французский пианист Реми Женье, дуэт дудука Аргишти и электрогитары Антона Глушкина, екатеринбургский оркестр «В-А-С-Н» (они сопровождали концерт Валерия Кипелова в Челябинске этой зимой) и шоу барабанщиков, программы японской пианистки Эцуко Хиросэ и русской Варвары Мягковой (великий Борис Березовский считает ее гениальной, и тут трудно спорить), этнический ансамбль «Курайсы» и народный квартет «Феникс». Исполняют мелодии из кино и величайшие произведения классиков, сочинения неоклассических композиторов и авторские песни. Все это в классических интерьерах Свердловской филармонии, концертного зала Маклецкого, Дома музыки и Театра юного зрителя. И никакого дресс-кода!





Я жадная до впечатлений, поэтому пользуюсь всеми достоинствами бейджа пресса и составляю себе поистине безумный маршрут, ухватывая самые интересные выступления субботы, 3 июля. И слава организаторам, что между площадками фестиваля всего несколько минут быстрой ходьбы.

Beet beet Beethoven

Моя концертная программа начинается в Большом зале филармонии, здесь с минуты на минуту впервые в Екатеринбурге сыграют оркестровую пьесу Ольги Викторовой «В начале был Бетховен». Композитор в зале, приветствует публику, улыбается сквозь прозрачное забрало маски. «Эта пьеса была написана по заказу оригинального фестиваля La Folle Journee, должна была исполняться в 2020, но. Зато сегодня состоится премьера этой шутки!», — сообщают зрителям со сцены, пока за спинами Уральского филармонического оркестра под руководством дирижера Дмитрия Лисса выстраивается симфонический хор.

Для своей пьесы Ольга Викторова взяла заглавную тему второй части Седьмой симфонии Бетховена и... Я уже слышала результат ее творческих экспериментов, тем интереснее было наблюдать за слушателями. У некоторых натурально распахивались глаза, кое-кто морщил лоб и хватал ртом воздух. Автор оживила часть симфонии, уложила тоскливо-торжественный напев скрипок и духовых на современный бит (Биитховен, если побуквенно читать с немецкого), да еще и заставила музыкантов хором с хором выговаривать битовый рисунок «бититибити-би-ти-бити-бити-би-тибити» с пиррихиями (это пропуски ударения, если забыли). Дмитрий Лисс в запале выбивает ногами пыль из своего подиума. Добавьте к этому намеренно на восьмую долю отстающий металлофон, эхом отвечающую трубу и у вас получится самый современный хит Бетховена. Недаром Ольга Викторова занимается Ансамблем новой музыки при Свердловской филармонии.





Рядом со мной сидит мужчина в годах. У него на носу очки, а на коленях блокнот, и он записывает впечатления. Невольно цепляю взглядом на листочке фразу «цитаты из» и фамилию известного композитора.

— Стравинский!?, — поднимаю бровь

— Ну да, труба, не помните, «Весна священная»?

Как же, как же, тревожная такая, потерянная. И труба, и фагот, и кларент, ну да мало кому в зале принципиальна эта разница. Где-то слышатся ложки, где-то пассаж из Хачатуряна. Ольга Викторова сама признавалась, что добавила «французской страстности, а также толику российской чувственности».

Пьесу провожают овациями. Аккуратно выхожу из зала: концерт продолжится оригинальной симфонией Бетховена, а я хочу услышать «Абрикосовые мелодии» в Театре юного зрителя.

Музыка состоит из тишины

Спешу на следующую площадку. У меня 7 минут, чтобы пробежать вдоль усадьбы Расторгуева-Харитонова по ступенькам вниз (их всего 48), мимо подземного перехода, откуда доносятся скрипичные переливы Моцарта, к малому залу ТЮЗа. Успела! Зрители подставляют руки для бесконтактного термометра на входе, ныряют сквозь плотные шторы в полутемный зал. Я занимаю стул для опоздавших, возле самого выхода, мне ведь (вот ненормальная) через минут 20 бежать обратно в филармонию, на следующий концерт. Зрители заходят после звонка, светят телефонами, наступают друг другу на ноги, тактично извиняются. На соседний стул пробирается женщина Ирина. Делает пару шумных выдохов и шепчет, что давно мечтала послушать дудук вживую, смотрела записи на Youtube, а тут такая удача и всего за 200 рублей.





На сцене появляется гитарист Антон Глушкин (он играет в проекте Евгении Зимы, сотрудничает с оркестрами и композиторами, даже преподает) и своды камерного зала заполняет мощный басовый аккорд с длинным хвостом. Рядом располагается Аргишти — музыкант, который извлекает потрясающие звуки из древнего армянского инструмента, дудука. И начинается волшебство. Сам Аргишти в паузах между медитациями просит зрителей не хлопать, не разрушать атмосферу. Они наигрывают что-то про далекую древнюю деревню среди гор, где во дворах ветер теребит простыни, на крышах сушатся абрикосы и хурма, а на кухне женщины раскатывают лепешки для гаты.

Усилием воли вытаскиваю себя из волшебного плена, тихонько прикрываю дверь, боясь обронить подаренную блаженную улыбку.

Дивертисмент

В каком-то музыкальном угаре перехожу от площадки к площадке, впитывая звуки. Тут вот за роялем изящная Эцуко Хиросэ виртуозно и легко запускает в зал «Бурю» Бетховена. А через несколько минут я смотрю, как аристократичный Константин Емельянов засучивает рукава, приступая к «Временам года» Чайковского. Спустя еще полчаса Уральский юношеский симфонический оркестр пафосно даст первые такты музыкального саундтрека Бетховена к трагедии Гете «Эгмонт», а заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе прочтут русский перевод и фрагменты из Гете на языке оригинала.





В малом филармоническом зале, среди пышных люстр и занавесок кларнетист Рафаэль Севэр вместе с французским квартетом Psophos так чувственно сыграет для меня Брамса, что я влюблюсь вся без остатка в композитора, которого раньше не особенно то и понимала. И еще два часа я путешествую из одной эпохи в другую, пока не обнаруживаю себя в слезах, пустую и счастливую на «Реквиеме» Моцарта.





Бей в барабаны

Вечером я назначила свидание с трубачом Роменом Лелё. Вместе с квартетом Musica Viva Camerata он играл мелодии из фильмов Чарли Чаплина и «Вестсайдской истории», ноктюрн Дворжака и Aquas de Marco бразильца Антонио Жобима. Удивительно, какой мелодичной, нежной может быть труба. А сам Лелё потрясающе артистичен.





Уже в сумерках стою у главного входа в филармонию и тут толпа. На вечернее шоу барабанщиков «Чувство ритма» — sold out. Слушатели обсуждают концерты, вспоминают хиты из программы кроссовер-трио «Добрый вечер», партии прекрасного тенора Ли Илунь и особенно удачные пассажи Варвары Мягковой.

Неподалёку стоит семья.

— Пап, слушай! — мальчишка лет шести сыграл на трубе, — это похоже на соль диез?

— Это вряд ли, думаю про себя. Но кто я такая, чтобы мешать юному музыканту бренчать на водосточной трубе?





Харизматичные парни с чувством ритма, тамбуринами, вибрафонами и даже гонгом проверили сцену Филармонии на прочность. Они не просто выстукивали мелодии, нет! Они танцевали, совершали акробатические трюки, шутили со зрителями и отбивали ритм всего фестивального сердечка этих «Безумных дней».

Фестивальная программа длилась три дня. Музыкальный уик-энд открыл Екатеринбургу и гостям города новые имена, стал площадкой для необычных дуэтов и трио, позволил тысячам людей познакомиться с классической музыкой по самым доступным ценам. Ну где еще вы найдете билеты на концерты лучших европейских и российских музыкантов за 200 рублей. Это же безумие!