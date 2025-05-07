Кирилл Крок поделился впечатлением от обновленного челябинского театра драмы

Директор театра имени Евгения Вахтангова вспомнил, в каком состоянии здание было раньше



Завершившийся в Челябинске гастрольный тур Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова ознаменовался не только успешными показами четырех спектаклей с 3 по 7 мая, но и высокой оценкой состояния челябинских культурных объектов со стороны столичных коллег.

В частности, директор театра Вахтангова Кирилл Крок выразил восхищение обновленным зданием Челябинского театра драмы имени Наума Орлова.

Недавно отремонтированный театр стал одной из площадок фестиваля. На сцене театра драмы показали спектакли «Война и мир» и «Мадемуазель Нитуш».

В беседе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером Кирилл Крок рассказал, какое впечатление на него произвели перемены в театре. Он вспомнил о великих актерах, стоявших у истоков вместе с Наумом Орловым, и подчеркнул, что они создали великий театр, являющийся брендом театральной России. Московский гость признался, что раньше испытывал грусть, видя, как здание театра разрушается.

«То, что увидел сейчас, — я просто потрясен! Вы сохранили архитектурный стиль здания, не доверились каким-то модным дизайнерам. Сделали все красиво, функционально, технологично. Фойе и зал потрясающие!», — сказал Кирилл Крок.