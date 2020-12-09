«Кипелов» в Челябинске сыграет два концерта в один день

Музыканты ссылаются на требования Роспотребнадзора и просят зрителей не опаздывать.

«Кипелов» сыграет два концерта в один день. Чтобы все зрители, купившие билеты на 15 декабря, попали на концерт в челябинский ДК ЖД, группа выступит дважды: в 17:00 и в 20:00.

«По требованиям Роспотребнадзора мы не можем делать полную посадку в зале. Поэтому мы вынуждены сделать два шоу в один день. В текущих реалиях, мы вынуждены пойти на такие меры, чтобы в очередной раз не переносить концерт и не заставлять вас, уважаемые зрители, ждать», — сообщается в паблике «Живой звук».

На входе будут мерить температуру, выдавать маски-перчатки и заодно обменивать билеты в соответствии с новым планом рассадки. Музыканты убедительно просят зрителей не опаздывать, чтобы группа смогла отдохнуть, и обещают, что концерты начнутся без задержек.