Кинотеатр «Победа» покажет голливудскую премьеру за 1 рубль

Челябинцы могут составить собственное мнение о фильме «Мадам Паутина»

Жители и гости Челябинска могут посмотреть голливудскую премьеру за один рубль. В кинотеатре «Киномакс-Победа» приняли решение дать жителям возможность самостоятельно составить мнение о супергеройском фильме «Мадам Паутина», который уже провалился в американском прокате.

«Когда мы открывали кинотеатр, то делали это из большой любви к кино. Мы всегда призываем всех смотреть кино в кинотеатре — на 90 минут вы переноситесь в совершенно другой мир, и ничто не отвлекает вас. Но иногда снимают откровенно плохие, проходные фильмы. „Мадам Паутина“ — это два часа спецэффектов и ничего больше», — говорят в кинотеатре.

Но тем, кто хочет убедиться в этом лично и готов потратить пару часов, кинотеатр идет навстречу:

«На случай, если у людей возникнет желание самим убедиться в том, что в мире есть вещи, которые заслуживают вашего времени больше, чем это недоразумение, на все сеансы этого „кино“ до ближайшего вторника мы делаем минимальную цену», — сообщили в к/т.