Кино на приоритетные темы в России поддержат по новому закону

Документ подписал президент РФ Владимир Путин

Президент России утвердил изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Документ был принят Государственной Думой 14 апреля 2026 года и одобрен Советом Федерации на следующий день, сообщается на официальном сайте Кремля.

Новый закон существенно расширяет инструменты государственной поддержки отечественного кино, систематизируя и усиливая меры финансовой помощи. В соответствии с документом, Министерство культуры наделяется полномочиями ежегодно утверждать объёмы финансирования для производства национальных фильмов, а также определять приоритетные темы, которые будут получать государственную поддержку.

Закон уточняет формы господдержки. Теперь она может предоставляться в виде частичного или полного финансирования проката и показа национальных фильмов. Производство картин на приоритетные темы также может получить полное или частичное государственное финансирование в рамках утверждённых объёмов.

Основным нововведением стало распространение полного государственного финансирования на анимационные фильмы для детей и юношества, уточняет Башинформ.ру. Ранее такая возможность была предусмотрена только для игровых картин. Теперь Министерство культуры сможет принимать решение о 100-процентном финансировании производства и проката детских и юношеских мультфильмов. В пояснительной записке к закону отмечается, что эта мера призвана существенно улучшить условия для работы отечественных анимационных студий и нивелировать негативные последствия санкций, которые ограничили доступ к зарубежным рынкам и контенту.

Ранее Министерство культуры России разработало перечень приоритетных тем для кинопроизводства в 2026 году. В список вошли десять направлений, включая фильмы, продвигающие российскую культуру и традиционные ценности, рассказывающие об истории страны, героизме военнослужащих, развитии регионов и современной России. Отдельный акцент сделан на темах семьи, детей, образования, добровольчества и экранизациях русской классики и фольклора. Фильмы на эти темы смогут претендовать на получение государственной поддержки в первоочередном порядке.