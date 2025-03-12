Худруком Челябинского театра драмы стал Владимир Казаченко

Ранее он возглавлял «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Новым худруком Челябинского драмтеатра стал театральный менеджер, продюсер и экс-директор театра «Сатирикон» Владимир Казаченко. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

«Новый город. Новый, большой жизненный этап. Благодарю за доверие! Пусть все получится. С Богом!» — написал Владимир Казаченко в соцсетях.

Владимир Казаченко родился в Томске, с 2011 года руководил томским ТЮЗом. В 2019 году был назначен руководителем государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Является членом Союза театральных деятелей России, прошел профессиональную переподготовку в Центре имени Всеволода Мейерхольда «Школа театрального лидера» и Высшей школе деятелей сценического искусства «Школа Геннадия Дадамяна».

Приказ о назначении на должность художественного руководителя — директора Челябинского театра драмы 10 марта подписал министр культуры области Алексей Бетехтин. С труппой театра новый худрук уже познакомился.