Художники украсили мозаикой автобусную остановку в Челябинской области

Из уральских камней собрали корабль

В Сатке художницы из Москвы Мария Ларичева и Мария Волохонская украсили остановку «Малая Запань» мозаикой из местных горных пород. На внутренних и внешних стенах остановочного комплекса выложили изображение бумажного кораблика. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Магнезит».







Если смотреть издалека, то рисунки на внутренних и внешних стенах сливаются в один пейзаж. На бетонном полотне художницы вместе с геологами изобразили горы, леса, пруд и проезжающий поезд.

«Мне хотелось, чтобы объект получился большим, но простым, при этом чтобы картина состояла из множества деталей. Так появился кораблик и пейзаж»,— говорит художница Мария Волохонская.

Бумажный кораблик выложили из белого сибирского магнезита. А дополнением в каменной палитре стали доломит и диабаз.

Это не первая работа московских художниц в Сатке. В 2021 году они украшали остановку «П. Первомайский». До этого, несколько лет назад, они вместе работали над остановочными комплексами старой части города и Западного района.