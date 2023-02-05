Художники расписали стены детской поликлиники в Пласте

Тимур Абдуллаев и его команда изобразили регионы России

На этой неделе граффитисты команды Graffiti Crew во главе с Тимуром Абдуллаевым завершили роспись детской поликлиники, расположенной на улице Строителей в Пласте. Как рассказал журналисту ИА «Первое областное» Тимур Абдуллаев, медучреждение преобразилось не только внутри, но и снаружи.

«Над поликлиникой мы начали работать еще в октябре. Сначала рисовали снаружи. К работам по росписи внутри мы приступили 29 января и закончили 3 февраля. Потратили около 40 литров интерьерной краски и 50 баллончиков. Также все покрыли защитным антибактериальном лаком»,— рассказал граффитист.

Снаружи поликлинику украсили девочка с одуванчиком, бабочки и мальчик, ловящий их сачком. Внутри художники изобразили регионы России: на стенах можно увидеть карту нашей страны, а также ее жителей и животных, обитающих на той или иной территории.

По словам Тимура Абдуллаева, изначально он предлагал концепцию «Здорового города» с пейзажами Пласта. Однако персонал поликлиники остановился на теме «Регионы России».

В декабре 2022 года преобразилась одна из детских больниц и в Челябинске: художник в рамках своего благотворительного проекта «Краски добра» расписал приемный покой детской городской больницы на улице Горького.







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