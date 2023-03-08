Художник поздравил жительниц Челябинска с 8 Марта арт-открыткой

Изображение красивой девушки появилось на одном из зданий в центре города

Известный художник Тимур Абдуллаев поздравил жительниц Челябинска с Международным женским днем ярким и красивым артом прямо в центре города. Открытку с изображением девушки с птицей он нарисовал во дворе дома № 110 по улице Кирова. Об этом художник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляю всех женщин Южного Урала с праздником! Будьте счастливы и любимы! Здоровья, тепла, всего-всего! Сделал большой арт во дворе улицы Кирова рядом с Законодательным собранием»,— написал Тимур Абдуллаев.

Художник изобразил красивую зеленоглазую девушку с черно-синими волосами и заколкой-цветком в синем шарфе. На руке у нее — не менее эффектная птица.

С 8 марта прекрасную половину человечества поздравили также губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.