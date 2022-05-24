Художественный руководитель Челябинской филармонии стал заслуженным работником культуры

Соответствующее постановление подписал губернатор региона

Владимиру Ошерову присвоили звание «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области». Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.



«За вклад в развитие музыкальной культуры, высокие творческие достижения и на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю: присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» Ошерову Владимиру Григорьевичу — художественному руководителю Челябинской государственной филармонии», — сказано в постановлении от 23 мая 2022 года.

Владимир Ошеров 50 лет жизни посвятил музыке. Он музыкант-мультиинструменталист, аранжировщик, экс-дирижер военного оркестра Челябинского танкового училища. В этом году талантливому музыканту исполнилось 70 лет. О том, почему он учился в Суворовском училище и как написал двадцать партитур для симфонического оркестра за две недели, Владимир рассказал нам в интервью.