Художественный руководитель челябинского НХТ Евгений Гельфонд отметил 50-летие

На сцене показали один из лучших спектаклей театра «Сердце не камень»

Сегодня, 6 февраля, исполнилось 50 лет художественному руководителю Нового художественного театра Евгению Гельфонду. С юбилеем режиссера поздравила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

На сцене театра сегодня показали спектакль «Сердце не камень» по пьесе Александра Островского. Премьера постановки состоялась в декабре 2022 года. История, произошедшая в доме одного богатого купца середины 19 века, полюбилась челябинскому зрителю.

«Ни для кого не секрет, что я страстный поклонник театров, но именно с НХТ случилась любовь с первого взгляда. Я счастлива, что мы стали по-настоящему близкими друзьями. Изначально театр был создан как театр-семья, авторский театр. После ваших спектаклей у меня еще долго остается послевкусие. НХТ знают далеко за пределами нашего региона. Евгений Михайлович — человек с большим сердцем, настоящий патриот», — сказала в поздравительной речи Ирина Текслер.

Еще в начале своего режиссерского пути Евгений Гельфонд мечтал о создании авторского театра, основанного на принципах театра-дома. Театр-дом — это творческое пространство, в котором все сотрудники, работающие на спектакль, на осмысленное и продуктивное бытие театра, задействованы в одном большом «семейном» деле. Евгению Михайловичу удалось создать такой театр-дом. Спектакли театра были отмечены множеством наград, премий и специальных призов.

Евгений Гельфонд награжден почетными грамотами администрации Челябинска, министерства культуры Челябинской области, благодарностями губернатора Челябинской области (2008 и 2014 гг.) и благодарностью министра культуры РФ «За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу (2019 г.). В 2021 году стал обладателем премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства. В 2024 году получил высшую общественную награду города Челябинска — премия «Признание 2023». Награжден Благодарностью Общественной палаты Донецкой Народной Республики «За помощь в организации и проведении Международного литературного фестиваля «Звезды над Донбассом—2023».

«Творческий человек никогда не должен останавливаться. Со многими авторами хочется диалога, создания спектаклей. Нужно много работать, чтобы молодые артисты вливались в коллектив. Мы уже работает с современной российской прозой. Думаю, в следующем сезоне вы уже увидите премьеру», — сказал художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд.