Хранящуюся в Челябинской области трость Чарли Чаплина покажут юным киношникам

Южный Урал на полгода станет центром школьного кино России

В Челябинской области 1 декабря стартует первый всероссийский конкурс школьного кино, посвященный родившемуся на Южном Урале кинорежиссеру Сергею Герасимову. Так организаторы хотят познакомить молодое поколение с творчеством человека, именем которого назван главный киновуз страны — ВГИК. Одной из основных локаций конкурса станет село Кундравы Чебаркульского района, где расположен единственный в России музей Герасимова с уникальными экспонатами, за которыми в свое время охотились «братки» из 90-х. Подробности — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Новый конкурс — это расширенная версия детского кинофестиваля «В начале славных дел», который с 2018 года проводит областной киноцентр имени С. А. Герасимова. Даже названия у них одинаковые. Основное отличие — в большом количестве сопутствующих мероприятий, которые расписаны на ближайшие полгода. О них на состоявшейся 15 ноября презентации рассказала организатор проекта и руководитель АНО «В движении» Лариса Сазонова.

Уже в ноябре для участников проекта (а это не только детские киностудии, но и любые школы, которые изъявят такое желание) начнут проводить экскурсии по музею в Кундравах. Его история достойна отдельного рассказа. Скажем лишь, что местным энтузиастам (в первую очередь другу Герасимова и основателю музея Борису Красноперову) удалось привезти в никому не известные Кундравы богатейший фотоархив, коллекцию личных предметов, а также почти целиком рабочий кабинет режиссера из квартиры на Кутузовском проспекте в Москве.

Сергей Герасимов объездил почти весь мир и отовсюду привозил сувениры от своих знаменитых друзей. Например, премьер-министр Индии Индира Ганди подарила ему шахматы ручной работы, а Чарли Чаплин — свою легендарную трость. Эти сокровища можно своими глазами увидеть в ДК обычного уральского села и поразмышлять об удивительной судьбе вещей.

«Нам даже предлагали взять оригиналы картин Шагала и Сикейроса. Но мы побоялись. Потому что, когда музей появился (а это было начало 2000-х), им сразу же стали интересоваться разные подозрительные личности. Поэтому от греха подальше мы ограничились копиями», — рассказывает хранительница музея Надежда Павлова.

Когда актер Сергей Никоненко посетил музей и зашел в комнату, где воссоздан кабинет Герасимова, он заплакал от нахлынувших чувств — настолько точно кундравинцы повторили обстановку. Массивный стол, кресло, диван, полки с книгами до потолка, картины — все настоящее (кроме Шагала с Сикейросом) и на своих местах.

В ограниченном пространстве кабинета не нашлось места для бильярда, поэтому его поставили у входа — напротив витрины с костюмами из фильмов о Петре I.

Этот бильярд — тот еще раритет. Когда-то он принадлежал царской семье, потом его купил Герасимов. Столешница — цельный мрамор, обтянутый идеально сохранившимся сукном, какого сейчас, по словам знатоков, во всем мире не ткут.

Над столом — большая фотография, где Сергей Герасимов и его супруга Тамара Макарова разыгрывают партию. Говорят, жена режиссера была такой хорошей бильярдисткой, что мало кто мог у нее выиграть.

Стенд у входа в дом культуры напоминает, что музей — не единственная туристическая достопримечательность Кундравов. Например, на местном кладбище находится могила чапаевского порученца Петра Исаева. Правда, одна из пяти возможных могил, но кундравинцы уверены, что настоящая — именно у них. Вокруг захоронения создали мемориал старинных казачьих надгробий. В прошлом году был построен сквер имени Герасимова, а в следующем планируют открыть Дом хлеба — проект одного из местных предпринимателей. Эти объекты также хотят включить в экскурсии для юных киношников.

После серии экскурсий, в феврале 2024 года, в челябинской публичной библиотеке участники конкурса встретятся с известным документалистом, тезкой Герасимова и тоже нашим земляком Сергеем Мирошниченко. А с марта по апрель начинающие кинематографисты прослушают четыре мастер-класса по актерскому, операторскому, сценарному мастерству и ораторскому искусству. По словам Ларисы Сазоновой, слушателями курса в режиме онлайн смогут стать до 10 тысяч ребят со всей страны.

Также до конца апреля победители конкурса поедут в киноэкспедицию по местам съемок фильма «Журналист». Напомним, что действие этой картины Сергея Герасимова частично происходит в Миассе, названном в ленте Горноуральском.

Подвести и тоги конкурса «В начале славных дел» и наградить победителей планируют в день рождения Сергея Герасимова — 21 мая. Церемонию и открытый показ работ-лауреатов проведут в кинотеатре имени Пушкина.