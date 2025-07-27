Храмы Челябинской области объединятся в колокольном звоне в День крещения Руси

Традиции уже более 10 лет

В понедельник, 28 июля, Россия отметит День крещения Руси. В праздник все храмы и монастыри Русской православной церкви объединятся в колокольном звоне. Присоединятся к акции и церкви Челябинской области, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Праздничный благовест огласит пространство возле каждого храма ровно в полдень.

Кстати, традиция синхронного перезвона зародилась в 2012 году. С тех пор она проводится ежегодно в День крещения Руси по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.