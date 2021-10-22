Храм на Свободе как опыт урбан‑туризма

Репортаж из брошенного села, которого нет на карте

Урбан-туризм — это путешествия на заброшенные промышленные или жилые объекты. Обычно это брошенные селения, закрытые фабрики, заводы, бункеры, санатории, пионерские лагеря, склады… Занимаются урбан-туризмом исключительно из интереса и ради получения эстетического удовольствия — разглядеть романтичность мест, где когда-то кипела жизнь, а сейчас только бездушные развалины.







Мы нашли информацию о брошенном поселке на территории Челябинской области, который при желании сможет посетить каждый. Возможно, кто-то найдет в путешествиях по заброшенным объектам свой шарм и углубится в тему более подробно.

Репортеры Первого областного информационного агентства отправились в село Свобода в Каслинском районе, почти на границе между Челябинской и Свердловской областями. В бывшее село. От Свободы осталось одно название: среди заросшего поля стоит разрушенный храм святого праведного Симеона Верхотурского. Это сейчас одно из самых доступных мест для любительского туризма. До ближайшего села Булзи из Челябинска можно добраться на рейсовом автобусе или на машине, а дальше по грунтовой дороге можно доехать или дойти — там десять километров.

Никакого экскурсовода, отремонтированной дороги или подробного путеводителя — настоящее приключение. Собственно, ради этого люди и занимаются урбан-трипом.

…История этого места началась почти двести лет назад, когда жена состоятельного чиновника в 1837 году завещала здешнюю землю Ново-Тихвинскому женскому монастырю в Екатеринбурге. Площадь угодий составила более 330 гектаров.

«В те времена, в середине XIX века, епархия в Екатеринбурге сильно разрасталась. Монахов прибавилось, держали много скотины. Надо было всех поить, всех кормить. Поэтому сделали тогда целых три заимки — можно сказать, фермы, которые принадлежали монастырям. Две были в нынешней Свердловской области, одна здесь, у села Булзи»,— рассказал нам местный краевед Николай Юрьевич Попов.

На место привезли несколько монахинь. Набрали послушников и рабочих из окрестных деревень. Построили пару деревянных бараков. Монахини вместе с крестьянами выращивали зерно, пасли скот. Все продукты отправляли в Ново-Тихвинский женский монастырь.





Единственный каменный храм с двумя престолами и колокольней появился только спустя 20 лет — в 1881 году. Это он тут и стоит до сих пор.

… К 1910 году подворье разрослось аж до 52 строений: церковь, деревянные дома для послушников и монахинь и каменный дом с подвалом, хлев для скота, несколько конюшен, погреба для хранения зерна и избы для наемных работников из соседних деревень. Сейчас уцелел только храм. Всем своим видом он дает понять, что знавал и лучшие времена.

В таком состоянии место просуществовало до установления советской власти.

В 1918 году во время гражданской войны с этих земель ушли белые. В 1920 году заимку закрыли, монахини разъехались по соседним селам, в том числе в Булзи.





На месте разграбленного монастыря потом появилась сельскохозяйственная коммуна «Свобода», жители которой выращивали картофель для спиртзавода. Построили еще несколько бараков, а в бывшей церкви устроили склад и магазин.

В 1920 году было полно винокуренных заводов. Спирт нужен был стране, и не только чтобы пить. Использовался в промышленности, в лекарственной в том числе.

«Вы представьте: в стране разруха, сырье брать негде, а стране нужен спирт. Крестьяне просто так разве будут отдавать выращенное? Созданы совхозы, и в начале 20-х годов появилось село Свобода. Никто не убивал и не стрелял монахинь здесь, они разъехались по окрестностям. Колокольню храма разрушили за ненадобностью. Растили здесь картошку для спиртзавода, пахали землю и так долго продолжалось. В храме сначала устроили склад, а позже там появился клуб и магазин. Строения, которые на заимке были, использовали как жилые», — рассказывает краевед, автор книги «Крестьянский род Поповых из села Булзи» Николай Юрьевич Попов.

Отток населения из Свободы шел небыстро, но к 1974 году село оказалось совсем заброшено.

«В 1971 году коммуна стала частью Булзинского совхоза. Люди уезжали оттуда и просто не возвращались. Если раньше на этом месте была крупная дорожная развилка между окрестными деревнями, то потом дороги забросили, возвращаться назад уже банально сложно»,— делится краевед.

Мы решили навестить Свободу и посмотреть, как она выглядит сейчас.

Путь наш начался из центра Челябинска. Мы без особых проблем добрались на машине до ближайшей к Свободе деревни Булзи — это примерно 120 километров в сторону Свердловской области. Дальше предстояло самое экстремальное: разобраться, какая из грунтовых дорог приведет нас к нужному месту.

От Булзей до Свободы лежит одна узкая ухабистая дорога, изрезанная колеями. По ней мы были вынуждены трястись примерно 15 километров. Не самая мягкая поездка, но другого варианта нет. Карты при этом строили разные маршруты, только вот вели они туда, где дороги вовсе нет.

Местные подсказали, что нужно проехать по деревне Булзи через реку Синару и, упершись в перекресток, двигаться направо по грунтовке через поле.





Повезло, что было сухо и довольно тепло, неприятно думать, если бы дорогу размыло дождем. Ближе к месту назначения мы увидели одинокую машину. Хозяина поблизости не было.

Проехали еще несколько километров, и вдалеке показался храм, стоящий посреди заросшего поля.





В поле нет ни следов заборов, ни домов, ни улиц. Ничто не напоминает о том, что здесь когда-то была заимка. Немного в отдалении от храма сохранились остатки фундамента каменного дома. Хорошо сохранились подземные ходы, еще чуть дальше — руины небольшой башенки. В остальном ничто не говорит о том, что здесь когда-то жили люди.

Тут обнаружились хозяева машины, которую мы видели по пути, — семья из Каслинского района, они приехали сюда немного раньше нас и рассказали, что просто хотели посмотреть храм.

«Мы часто с семьей ездим по области, но в основном природу смотрим, в горы, а тут в интернете увидели, решили съездить. Мы местные, с Каслинского района»,— рассказал глава семейства.

Они довольно быстро насмотрелись на руины и удалились, оставив нас одних.





Здесь крайне живописная природа: огромное поле, окруженное лесом со всех сторон. Из построек — только остатки небольшой отдельно стоящей башенки, заросшие руины, уходящие под землю. Но ходы завалены камнями, и просто так вглубь не попасть.





Но самой интересной и большой постройкой, конечно, здесь является именно храм — бывшая церковь святого праведного Симеона Верхотурского. Старый и обшарпанный, исписанный «современной наскальной живописью».

Решетки на окнах сломаны, но некоторые на удивление уцелели. Внутри нет полов. Перемещаться нужно по остаткам несущих конструкций и перекинутым между ними деревяшками.





Под полом (которого нет) остались ходы, уходящие под землю, они не сильно глубокие. Почти сразу же натыкаешься на каменный завал.





Там, где когда-то был второй этаж, видны остатки платформ и даже пара деревянных ступеней, но сама лестница уже обрушилась. Мы поискали возможность забраться наверх другими путями. Способ и правда есть — самодельная деревянная лестница, приставленная стене храма.

Мы попробовали залезть, но подувший ветер, пара сломанных ступенек и в целом шаткая конструкция уничтожили нашу затею на корню — никто не хотел в итоге упасть на груду камней со второго этажа.





Внутри, под потолком, на балках сидят птицы. На стене фрески, они в плохом состоянии, но все еще можно различить изображения библейских сюжетов. Присмотревшись, мы заметили, что у всех персонажей на фресках выбиты лица, на стене заметен след от снятого креста.





Место в целом выглядит очень умиротворенным и спокойным. Чувствуется, что на несколько километров здесь ни одной живой души.





Издалека мы услышали шум мотоцикла. В сторону храма повернул мужчина в возрасте. Остановился немного в отдалении и стал многозначительно наблюдать. Подошли, разговорились. Нам мотоциклист рассказал, что у него в этом районе дача и он всегда останавливается здесь, когда проезжает мимо.

«Интересное место, привлекает чем-то, жалко, что не реставрируют его»,— рассказал мужчина, но представляться не захотел.

Он же рассказал нам, что сюда частенько приезжают верующие. Это объясняет, что в стенах выбиты небольшие выемки, где расставлены относительно новые иконы и свечи. В остальном храм выглядит абсолютно брошенным.





На дальнейший диалог мужчина настроен не был, молча постоял еще пару минут и уехал так же быстро, как появился.

Краевед Николай Попов считает, что внимание верующих к месту вызвано хорошей рекламой еще в нулевые, тогда по интернету гуляли рассказы о том, что это «место силы».

«Кто-то написал в интернете историю, что если Иерусалим и горы Кайлас в Тибете соединить на карте отрезком, то получится, что обе точки лежат на одной географической широте. Точку в Иерусалиме соединили с Альфой созвездия Дракон, эта звезда вспыхнула в небе Вифлеема в час рождения Иисуса Христа, а точку в Тибете — со звездой Сириус, она считается покровительницей земных цивилизаций. И как-то они перенесли получившиеся углы на карте так, что получился равнобедренный треугольник с вершиной в этой точке, где Свобода. Люди стали массово ездить, потом уже появились рассказы о том, что приборы здесь барахлят и компас шалит — ну, реклама, в общем»,— считает краевед.

Сначала мы не заметили, но потом по всей территории урочища в глаза стали бросаться рытвины и ямы. Они здесь повсюду, причем разного времени: какие-то большие и глубокие, уже поросшие травой, другие свежие, как будто земля недавно была раскопана. Мы узнали у местного краеведа, что это такое.

«Я как-то проезжал это место еще в начале двухтысячных. Вижу — толпа у храма, а тут ни дорог, ничего. Подошел узнать, кто такие. Говорят, мол матушка Магдалина дала благословение на восстановление храма. Какие молодцы, дело-то хорошее. А смотрю — ходят мужики с металлоискателями в наушниках. Объяснять зачем — не стали. Вы если посмотрите, внутри храма вся земля в подкопах, кладоискатели ищут ценности храма, якобы монахини спрятали, когда заимку распустили»,— делится Николай Юрьевич Попов.

Пока мы прогуливались, на горизонте появилась еще одна семья с детьми. Место, оказывается, весьма популярное. Среди кладоискателей существует легенда, что на храм в 1920-е годы произошел большевистский налет. Тогда монахини спрятали все церковные ценности в земле и признаваться, где все зарыто, отказались.

«Монахини расселились в окрестные деревни, когда земля стала советской. Никто их не стрелял. Говорят, шестерых застрелили. А самих монахинь на самом-то деле на заимке было всего человек пять, остальное — рабочие-послушники»,— развенчивает мифы местный краевед.

Еще нам рассказали, что техника тут работает плохо и приборы врут. Но мы решили, что отсутствие сети не связано с мистическим бэкграундом — тут, наверное, более приземленные причины, отсутствие рядом вышек связи, например.





Прямо за храмом мы обнаружили несколько заросших могил и воткнутые в землю деревянные кресты. Пройти из-за зарослей здесь сложно, а под ногами быстро снуют полевые грызуны, видимо, не привыкшие к гостям. Никаких обозначений не видно, за кладбищем никто не ухаживает.





Сейчас заимка находится на территории Шабуровского заказника, об этом на протяжении всего пути сюда кричат информационные таблички.

Речи о реставрации Симеоновского храма на урочище Свобода не идет уже давно. И если вы взглянете на фото этого места сейчас и несколько лет назад, то не заметите никаких изменений. Руины будто законсервированы в депрессивном состоянии. При этом они выглядят странно-очаровательно и привлекательно даже так. Неудивительно, что за все время, что мы там пробыли, сюда то и дело кто-то постоянно приезжал.

«Мы за эту территорию раньше очень долго судились, она в частных владениях сейчас. Но ничего решено не было. Сюда ездили и священники, и владыки Феофан, Григорий, но забрать храм в собственность РПЦ не смогли. Восстановить его нужно, но нельзя»,— негодует Николай Юрьевич.

Мы получили исключительно положительные эмоции и эстетическое удовольствие от места, в котором побывали. И это не единственное брошенное место с историей. Даже в пределах Челябинской области есть множество разных объектов — от лагерей и бункеров до заводов и деревень. Во многие места нужно получать разрешения, ибо они охраняются, но найти что-то всеми забытое и интересное все еще можно.

Мы рекомендуем из интереса посетить Свободу и приобщиться к необычному виду туризма. Чтобы найти Свободу, достаточно вбить в навигатор координаты 56.164533° 61.097583°. Либо можно добраться до ближайшего к Свободе поселка Булзи, а там уж местные подскажут.