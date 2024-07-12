Хороводы, маскарад и философская клоунада: в Магнитогорске состоится театральное «нашествие»

Актеры уличных театров выступят сразу на нескольких площадках города

К 95-летнему юбилею Магнитогорска подготовили масштабный театральный праздник. Три дня, с 12 по 14 июля, профессиональные уличные театры из разных городов страны покажут свои лучшие выступления на фестивале «Art пикник». Программой выступлений под открытым небом поделились в Магнитогорском концертном объединении.

В первый день, 12 июля, фестиваль стартует с театрального шествия за ТРК «Континент». Артисты из Челябинска, Самары, Магнитогорска и Альметьевска шумно, ярко, с ходулистами, пышными костюмами и перформансами проследуют к сцене за монументом «Тыл — фронту». После открытия фестиваля, в 20:30, перед горожанами выступит театр «Пластилиновый дождь» с постановкой «Ловцы снов».

Во второй день театры поделятся на две площадки: за памятником «Тыл — фронту» выступят студия «Лети» с номерами White performance, «Клоуняки», а также театр «Пластилиновый дождь» с перформансом «Чикез ля фрикез». На сцене у причала выступит дуэт NEBOLET из Челябинска с известным номером «Бабайки».

В завершающий день «Art пикника» на сцене у причала выступят NEBOLET с постановкой «Горько» и «Лети» с интерактивным спектаклем «Цветы жизни». За монументом «Тыл — фронту» магнитогорцы увидят постановки «Албасты» и «Восточный экспресс» от альметьесвкого театра «Легкие крылья», а также «Хозяйку медной горы» в исполнении магнитогорского театра «Лети».

Вход на все постановки свободный, но нужно захватить с собой стульчик, картонку или что-то еще, чтобы комфортно разместиться.