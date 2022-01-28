30 января в Копейске пройдет танцевальный мастер-класс по направлению «американ смус». Проведет его один из хореографов проекта «Танцы» на ТНТ, чемпион мира и Европы среди профессионалов по 10 танцам Эльдар Джафаров.
Американ смус — это смесь европейского бального танца с латиноамериканской румбой. Его танцуют в длинных платьях и строгих костюмах.
Мастер-класс проведут специально для танцоров V Областного фестиваля-конкурса ансамблей бального танца «Большой вальс». Среди участников около 30 коллективов из Башкортостана, Свердловской и Челябинской областей.
«Наш фестиваль очень молодой, в нем впервые будут участвовать ансамбли из соседних регионов, и мастер-класс Эльдара Джафарова станет украшением фестиваля», — рассказала куратор мероприятия Марина Склярова.
Фестиваль организует Челябинский государственный центр народного творчества.