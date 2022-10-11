Хор Турецкого выступит перед мобилизованными южноуральцами

Коллектив споет в клубе танковой дивизии Центрального военного округа

15 октября Михаил Турецкий вместе со своим хором выступит перед мобилизованными южноуральцами в клубе танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.



Концерт для резервистов пройдет за день до большого юбилейного шоу популярного шоумена. 16 октября Турецкий вместе с собственным ансамблем выступит во дворце спорта «Юность» с программой «Мне 60, и это здорово!».

Народный артист рассказал, что готов вдохновлять россиян, укреплять их веру в Родину и заряжать патриотизмом граждан.