«Хор Михальченко» открыл серию юбилейных концертов Челябинской филармонии

Коллектив и зрителей с 85-летием учреждения поздравила Ирина Текслер

В Челябинске стартовала серия концертов, посвященных 85-летию Челябинской филармонии. Сегодня в Концертном зале органной и камерной музыки «Родина» премьера — камерный хор имени Валерия Михальченко дает «Маленькую торжественную мессу» Джоакино Россини. Концерт проходит при участии народного артиста России Владимир Хомякова. Поздравила коллектив, зрителей и ценителей творчества артистов филармонии Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская филармония начинает серию концертов и праздничных мероприятий, посвященных 85-летию.На год вперед запланированы программные выступления главных коллективов: симфонического оркестра Челябинской области, ансамбля танца «Урал», Челябинского камерного хора имени Михальченко, Уральского духового оркестра, «Уральского диксиленда» и «Маэстро аккордеона».

15 февраля в концертном зале органной и камерной музыки «Родина» юбилейный марафон открылся концертом Камерного хора имени Валерия Михальченко с органистом Владимиром Хомяковым. Артисты представляют премьеру — «Маленькую торжественную мессу» Джоакино Россини, который написал не только «Севильского цирюльника».

«Дай вам бог дожить до ста лет, чтобы вы могли создать ещё несколько подобных шедевров», — так в порыве чувств после премьеры «Маленькой торжественной мессы» композитор Джакомо Мейербер писал автору произведения — «божественному маэстро» Джоаккино Россини.

«Коллективы, которые под крылом Челябинской филармонии выросли в профессиональные, знамениты далеко за пределами Челябинской области. Если мы хотим представить Россию во всей ее красе, — мы зовем ансамбль „Урал“, хор Михальченко, Уральский Диксиленд, — огромное количество коллектив филармонии прославляют нашу Челябинскую область. Радостно, что сегодня у нас такой юбилейный день открывается удивительной „торжественной мессой“ Россини... Я думаю, сегодня наши артисты в точности могут угадать замысел композитора и деликатно исполнят все вокальные партии», — прокомментировала ожидания от премьеры Ирина Текслер.

Она поздравила коллектив филармонии и южноуральцев с 85-летием учреждения. В марте праздничную серию продолжат органный марафон с участием музыкантов из Москвы, Петербурга и Казани, а потом программа джазовой музыки, большой сольный концерт ансамбля танца «Урал».