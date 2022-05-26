Хедлайнером Бажовского фестиваля станет группа Ариэль

Заявку на участие подали более 300 мастеров

В Челябинске с 17 по 19 июня впервые за два года состоится Бажовский фестиваль народного творчества. На шести гектарах в Пластовском районе у села Демарино развернут концертные площадки, город мастеров, а еще казачий хутор. Хедлайнером фестиваля станет ансамбль «Ариэль», коллектив каждый год выступает на празднике.



Кроме хедлайнеров, участие примут коллективы со всего региона, например, оркестр народных инструментов «Малахит».

В прошлый раз фестиваль проходил в 2019 году, в 2020 и 2021 его отменяли из-за коронавирусных ограничений. И сейчас идеи и наработки за два года решили собрать вместе.

В 2022 году на Бажовку подали заявку больше 300 мастеров из разных регионов страны, приедут участники из Ханты-Мансийского автономного округа и столицы. В прошлый раз на Бажовский фестиваль приехали 5 тысяч мастеров и 43 тысячи зрителей.

На празднике народного творчества в этом году усилят меры безопасности. У входа на территорию будут стоять металлоискатели, а по всей территории будут дежурить сотрудники безопасности с собаками.

Позаботились и о парковочных местах. В минкульте пообещали, что мест для машины хватит всем.

«Мы задействуем ближайшие парковки в Пластовском районе, чтобы можно было оставить авто рядом с местом фестиваля»,— сообщил Алексей Бетехтин.

Из регионального бюджета на Бажовской фестиваль выделено 5 млн рублей, но организаторы отметили, что этих денег недостаточно для такого масштабного праздника: реальная стоимость около двадцати миллионов рублей.