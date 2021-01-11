Каток в парке Терешковой закрыт

Временно

Администрация парка сообщает, что из-за снегопада, который пока и не думает заканчиваться, 11 января 2021 года каток закрыт. Завтра, 12 января, на катке запланирован технический день — будут наращивать лед. Мы писали о том, что ледовые дорожки в парке Терешковой уложены по той же специальной технологии, что и каток на Красной площади в Москве и на Дворцовой — в Петербурге, компанией «Формула льда», что делает его абсолютно уникальным проектом в городе. 13 января 2021 года каток откроется и будет работать в обычном режиме.