Каток в челябинском саду Пушкина откроют 14 декабря

Гостям обещают праздничную программу

В субботу, 14 декабря, в Челябинске в Городском саду имени Пушкина откроют каток «Зимняя сказка». В честь этого события гостей ждет интересный семейный праздник с играми и конкурсами, сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

Открытие запланировано на 12:00. Кататься на коньках и развлекаться гости смогут до самого вечера.

Далее каток будет работать по следующему расписанию:

в понедельник — с 14:00 до 20:45;

во вторник, среду и четверг — с 11:00 до 20:45;

в пятницу — с 11:00 до 21:45;

в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:45.

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