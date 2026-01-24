Катки в парках Челябинска открыли 24 января, несмотря на мороз

По какому графику они работают

Сегодня, 24 января, днем синоптики обещают чуть ниже −20 градусов. Несмотря на холодную погоду, катки в парке имени Терешковой, Горсаду имени Пушкина и ЦПКиО имени Гагарина открыты для посетителей, сообщили в администрации города.

«Катки работают с 12:00. Сеанс в 22:00 в парке Терешковой отменен»,— уточнили в мэрии.

Там также не исключили, что вечерние сеансы могут отменить из-за похолодания и в других парках — к вечеру температура снизится до −25 градусов. Посетителей просят заранее уточнять время работы катков.

По прогнозам синоптиков, крепкие морозы в ближайшие два дня сохранятся в Челябинской области.